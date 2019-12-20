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Cevat Olçok: Yeni partinin ismi ve logosu siyasi partiyi yansıtmıyor

Birincisi gerçekleşen Ümraniye Kitap Fuarı’nda ‘Siyasal İletişim ve Erol Olçok’ söyleşisinde Cevat Olçok, dinleyenlerin sorularını yanıtladı. 15 Temmuz darbe gecesinde hayatını kaybeden şehit Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok Gelecek...

GENEL 20.12.2019, 11:59
Birincisi gerçekleşen Ümraniye Kitap Fuarı’nda ‘Siyasal İletişim ve Erol Olçok’ söyleşisinde Cevat Olçok, dinleyenlerin sorularını yanıtladı. 15 Temmuz darbe gecesinde hayatını kaybeden şehit Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok Gelecek Partisi'nin tanıtım çalışmalarını yeterli bulmadığını, logosunun da bir siyasi partiyi yansıtmadığını söyledi.  


 

15 Temmuz darbe gecesi hayatını kaybeden, uzun yıllar AK Parti'nin reklam çalışmalarını yürüten Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok, Ümraniye'de bir söyleşi gerçekleştirdi. Ümraniye Belediyesi'nin ilk kez gerçekleştirdiği kitap fuarında okurlarla buluşan Olçok, soruları yanıtladı.Şehit olan ağabeyi ile birlikte AK Parti reklam çalışmalarına başladıklarını bundan sonra da bu görevi yürüteceğini söyleyen Olçok başka bir parti ve liderle çalışmayı düşünmediğini de ifade etti. Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılarak kurduğu Gelecek Partisi'nin tanıtım çalışmalarını da eleştiren Olçok, partinin adının ve logosunun bir siyasi partiyi yansıtmadığını söyledi. Cevat Olçok, söyleşinin ardından okurlarına kitaplarını imzaladı. 


 

"MUTLAKA BU YAPININ İÇERİSİNDE OLMAMIZ LAZIM"


 

AK Parti ile çalışmaya ağabeyi Erol Olçok'un kendisini ikna ettiğini söyleyen Olçok, "Ağabeyim bana AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı anlattı. Ağabeyinin 'Ben AK Parti'nin Türkiye için çok faydalı olduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok güzel işler yapacağına inanıyorum. O yüzden biz mutlaka burada olmalıyız. Para kazanabiliriz, para kaybedebiliriz. Ama mutlaka bu yapının içerisinde olmamız lazım. Burada durmamız lazım' diye konuştuğunu aktardı. 


 

Cevat Olçok, ağabeyinin arkadaşlarınca onun hakkında yazdıkları kitaba da değindi ve "onun yazdığı makaleleri kitap haline getirdiler" dedi.  İki cilt halinde olan kitabın üçüncü cildinin de geleceğini belirten Cevat Olçok, "Erol Ağabeyimin arkadaşları ve dostları, onunla ilgili duygu ve düşüncelerini yazdılar. Onları biz kitaplaştırdık. Erol Olçok 1 ve Erol Olçok 2 kitabı olmak üzere" dedi.


 

"ÇALIŞMALARA YENİDEN BAŞLADIK"


 

AK Parti ile kurulduğu günden beri seçim çalışmaları yaptıklarını ifade eden Olçok, son olarak 16 Nisan 2017 tarihinde çalışma yaptıklarını belirterek "AK Parti'den bahsetmeden olmaz. Çünkü bizim belli bir yaştan sonra hayatımız tamamen AK Parti'yle örtüşüyor ve devam ediyor. Bu kadar uzun bir süre iktidarda kalan bir partiyle çalışmak zor. Aynı zamanda kolay, hem zor ve hem kolaylığı var. Severseniz kolay oluyor. Şu anda biz en son 16 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kampanyasını yaptık. Şu anda belli bir ara vermiştik, yeniden AK Parti'yle çalışmalara başladık" şeklinde konuştu.


 

"BAŞKA BİR PARTİYLE ÇALIŞMAYACAĞIZ"


 

Başka bir siyasi parti ve başka bir liderle de çalışmayı düşünmediğini aktaran  Olçok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset yaptığı sürece AK Parti ile çalışmayı sürdüreceğini de söyledi. Çalışmalarını kader birliği olarak yorumlayan Olçok, "Cumhurbaşkanımız siyaset yaptığı sürece AK Parti olduğu sürece her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Başka bir partiyle çalışmamız söz konusu olamaz. Çünkü bizim hayatımız AK Parti'nin hayatı. Kader birliğimiz var. Profesyonel bir ilişki yok burada" dedi. 


 

"GELECEK PARTİSİ'NİN LOGOSU KOPAN BİR YAPRAK”


 

 Davutoğlu'nun kurmuş olduğu Gelecek Partisi'nin logosu ve ismini de eleştiren Olçok, bir siyasi partinin tercih etmeyeceği kavram ve semboller olduğunu söyledi. Logoda 'yaprak' yer almasının eski bir yaklaşım olduğunu da belirten Olçok, "Gelecek Partisi'ni takip ediyoruz. Yeni gördüğümüz logosu ve ismi var. Başkada bir şey görmedik ama benim görmüş olduğum kadarıyla bir siyasi partinin pek tercih edeceği bir isim değil. Gelecek kelimesi ve kavramı bir siyasi parti olarak tercih edilecek bir isim değil. Logo olarak bilmiyorum. Çok fazla bir şey söylemeyelim, izleyelim. Ama 'Siyasi partinin logosu olur mu?' diye sorduğumuzda bana göre olmaz.  Yani çok eski bir yaklaşım. Bakacağız ama izliyoruz. Bir de kopan bir yaprak da enteresan" şeklinde konuştu.

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