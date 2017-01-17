Çetinkaya ailesinden Kilis'teki yoksullara 4.5 milyon liralık yardım

Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS, () - KİLİS'te, ihtiyaç sahipleri için başlatılan 'Bir mont, bir bot' kampanyasına AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Necati Çetinkaya ve ailesi 4 milyon 500 bin liralık destek verdi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, bir süre önce kentteki ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli'ler için 'Bir mont, bir bot' adı altında kampanya başlattı. Kış mevsiminde ihtiyaç sahiplerinin üşümemesi amaçlanan ve hayırseverlerin katkı verdiği kampanyaya son destek ise AK Partili Necati Çetinkaya'dan geldi. Çetinkaya ailesi bugün kampanyaya destek için 4.5 milyon lira değerinde bot ve mont yüklü 5 kamyon yardım malzemesi ile Kilis'e geldi.

İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde gelen kamyonları karşılayan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, duyarlılığı nedeniyle Necati ve Ömer Çetinkaya'ya teşekkür etti.

18 BİN ÇOCUĞA ULAŞILDI

Törende konuşan Hasan Kara, 40 çocuğu giydirmek için çıktıkları yolda 18 bin çocuğa ulaştıklarını belirterek, "Kampanyamızı genişletmek adına her kesimden destek istedim. Sİyaset büyüğüm olan Necati Çetinkaya'yı da arayarak kampanyaya katkı sunmasını beklediğimi ifade ettim. Kendisi yardım edeceklerini söyledi ama doğrusu bu kadar büyük katkı sağlayacaklarını ummuyordum, Bugün 5 kamyonla Kilis’e çıkartma yaptılar" dedi.

VARLIK SAHİBİ AİLELERE ÇAĞRI

Çetinkaya ailesi adına konuşan AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Necati Çetinkaya, Hasan Kara’nın talebi üzerine yönetim kurulunun toplanarak yardım kararı aldığını belirterek, "Burada kardeşlerimizin ihtiyacı var. Hemen yardım gönderme kararı aldık. Çetinkaya ailesi olarak, 5 büyük kamyonun içerisinde takriben 4.5 milyon lira tutarında 125 bin parça yardımı buraya ulaştırdık. Ben varlık sahibi aileleri, bu yarışta yardıma davet ediyorum" diye konuştu.

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