Çetin Emeç mezarı başında anıldı

İhsan YALÇIN - Taner YENER / İSTANBUL, () 7 Mart 1990'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Törene Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, oğlu Mehmet Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, damadı Özalp Birol ile Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin, CHP eski Milletvekili Oktay Ekşi, meslektaşları ve yakınları katıldı. Emeç'in mezarı başında dualar okundu.

"ARKALARINDAKİ KARANLIK HALEN AYDINLANMAMIŞTIR"

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila anma töreninde bir konuşma yaptı. Çetin Emeç'in bir ekol olduğunu belirten Bila, şunları söyledi:

"Çetin Emeç'i mezarı başında anarken onun gibi Türk basının en etkin gazetecileri, yazarları, yönetmenleri, Türkiye'yi sarsacak isimleri oldukları için karanlık güçler tarafından Abdi İpekçi, Uğur Mumcu da dahil olmak üzere katledilen aydınlarımızı saygıyla anmak isterim. Meslektaşlarımızın, okurlarımızın, halkımızın kalbine gömülmüş bu değerli meslek büyüklerimizin gazetecilik anlayışları, bizlere olduğu gibi genç meslektaşlarımıza da örnek olmalıdır. Çetin Emeç'i de, Abdi İpekçi'yi de, Uğur Mumcu'yu da çok değerli bilim ve düşün insanlarımızı, aydınlarımızı, genç meslektaşlarımızı da şehit edenler Türkiye'de demokrasiyi askıya almak, ülkemizi karanlığa gömmek isteyen güçlerdir. Bazılarının tetikçileri ortaya çıkarılmış olsa da arkalarındaki karanlık halen aydınlanmamıştır."

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