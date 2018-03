Çetin Emeç mezarı başında anıldı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, () 7 Mart 1990'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Törene Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, damadı Özalp Birol, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, CHP Eski İstanbul Milletvekili, gazeteci Oktay Ekşi ile Çetin Emeç'in yakınları ve gazeteci dostları katıldı.

Anma töreninde bir konuşma yapan Çetin Emeç'in damadı Özalp Birol, "Sevgili kayınpederim hepimizin bildiği gibi Türk gazeteciliğinin kilometre taşlarından biri. Bugün vefatının 28'inci yılı. Bu vesileyle hem merhum Çetin Emeç beyfendiyi hem de tüm basın şehitlerini onun şahsında sevgi, saygı ve özlemle anıyorum. Kayınpederimin katilleri halen bulunamadı. Zaten bunlar açığa çıktığı gün, aydınlatıldığı gün Türkiye bambaşka bir boyuta geçer" dedi.

"YAZI YAZARKEN ASLA KALEMİNİ EĞİP BÜKMEDİ"

Ardından söz alan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, "Çetin Emeç denince benim aklıma gazetecilik ekolü geliyor. Meslek hayatı boyunca Hürriyet ve Milliyet gibi iki büyük gazeteyi yönetti. Hem gazeteleri yönetirken hem de yazı yazarken asla kalemini eğip bükmedi ve bizlere çok büyük bir örnek oldu. Bizim yetişmemize de çok büyük katkısı vardır. Özgür gazetecilik, demokrasi, cumhuriyet ruhuna çok büyük emekler vermiştir. Bu vesileyle ben hem Çetin Emeç ustamızı, Abdi İpekçi'yi, Uğur Mumcu'yu yine bu uğurda kaybettiğimiz şehit verdiğimiz meslektaşlarımızı rahmetle, özlemle ve saygıyla anıyoruz" diye konuştu.

"GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZ TARAFINDAN UNUTULMAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Türk demokrasisinin gelişmesinde Çetin Emeç'in büyük emekleri olduğunu söyleyen Bila, "Gerçekten de Türk demokrasisinin gelişmesi ve yerleşmesi konusunda Türk basınının çok büyük emekleri vardır. Demokrasiye ve cumhuriyete düşman karanlık güçlerin de bu ustalarımızı hedef alması anlamlıdır. Çünkü onlar halk için demokrasi için cumhuriyet için çok büyük fedakârlıklarda bulunmuşlardır. Çetin Emeç gibi diğer ustalarımızda halkımızın verdiği her oyun, ödediği her verginin hesabını sormuş, gazeteciliğin temel işlevlerinin evrensel düzeyde yerine getirmişlerdir. Ben bu ustalarımızın genç meslektaşlarımız tarafından unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Onlara en büyük önerim, tavsiyem bu ustalarımızın meslek hayatlarında neler yaptıklarını, kitaplarını düşüncelerini yaptıkları gazeteleri incelesin ve kendilerine örnek alsınlar. Çünkü gazeteciliği evrensel ilkelerle beraber yaşatmamızın başka bir yolu yoktur. Bu bakımdan bu ustalarımızın değerini her geçen gün çok daha fazla anlıyoruz. Ben başta Emeç ailesi olmak üzere tüm sevenlerine, dostlarına ve meslektaşlarımıza yeniden baş sağlığı diliyoruz onu büyük bir özlemle saygıyla huzurlarınızda anıyorum ve saygıyla önünde eğiliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Çetin Emeç'in mezarı başında dua okundu.

(FOTOĞRAF)