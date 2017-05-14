ÇEŞTOB: Çeşme denizi tertemiz

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde kayalıklara oturan 'Lady Tuna' gemisinin oluşturduğu deniz kirliliği konusunda açıklama yapan Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncel, Çeşme denizin ve plajların tertemiz olduğunu söyledi.

Çeşme'da kayalıklara oturan Panama bandıralı Lady Tuna gemisinin oluşturduğu deniz kirliliğinden etkilenen Ilıca Oteli'nin plajında basın toplantısı düzenlendi. ÇEŞTOB Başkanı Veysi Öncel, ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı ve Ilıca Hotel Genel Müdürü Yakup Demir ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, kirlilikten en çok etkilenen plajlardan alınan deniz suyunun tahlil raporlarını açıkladı.

'Lady Tuna' adlı geminin 18 Aralık 2016 tarihinde kayalıklara oturması sonucu sızan yakıtın şiddetli fırtına nedeniyle Ilıca Körfezi'nde yayılarak denizde ve plajlarda kirliliğe neden olduğunu hatırlatan ÇEŞTOB Başkanı Veysi Öncel, "Kirlilikten en çok etkilenen ve mavi bayrak taşıyan Sheraton Çeşme Hotel, Ilıca Hotel, Radisson Blue Hotel, Altınyunus Hotel ve Boyalık Beach Hotel plajlarında, yüzey deniz suyu ve derin deniz suyu analizleri yapılmış, sonuçlarında da herhangi bir kirlilik bulgusuna rastlanmadığı rapor edilmiştir" dedi.

Çeşme Liman Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi, ÇEŞTOB ve zarar gören oteller ile tüm kamuoyunun konuyu hassasiyetle takip ettiğini belirten Öncel şöyle devam etti:

"Kirliliğin giderilmesi için olağanüstü tedbirlere başvurulmuştu. Kirlilik, 140 kişilik ekip ve ihtiyaç duyulan bolca ekipmanlarla kontrol altına alınmış, kaza anından itibaren kirliliğin bertaraf edilmesi için, adı geçen kurum ve kuruluşlara ilave olarak, çevre konusunda yüksek tecrübe birikimli ve İngiltere merkezli OTOPF tarafından yerinde izlenmiş ve denetlenmiş, 7 Nisan 2017 tarihinde yapılan toplantıda da çalışmaların doğru ve yeterli olduğu yönünde rapor edilmiştir."

Çeşme sahillerinin geçmiş yıllarda olduğu gibi temiz olduğunu vurgulayan ÇEŞTOB Başkanı Öncel, kirlilikten en çok etkilenen plajlarda dahi mavi bayrak taşımaya devam edildiğini açıkladı.

ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı Yakup Demir de "Herkesin gözü kulağı Çeşme'de. Böyle olunca da Çeşme'deki gelişmeleri sürekli takip ediyorlar, otellerimizi sürekli arıyorlar. Çeşme eskisi gibi tertemiz. Herhangi bir sorunumuz yok. Denizde ve kıyılarımızda, atık yakıt anlamında en ufak bir leke dahi yok. Herkesi cennet Çeşme'ye tatile bekliyoruz. Deniz üstünde ve derin denizde yaptırdığımız tahliller tertemiz çıktı. Elimizde bütün belge ve bilgiler var" dedi.

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