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Çeşme yeni yıla coşku ile girdi

İZMİR'in Çeşme ilçesi, yeni yılı meydan konserleri ile coşkuyla karşıladı. Havai fişek gösterileri ilgiyle izlendi. Çeşme Belediyesi, yılbaşı kutlamaları nedeniyle Çeşme'de Cumhuriyet Meydanı'nda, Alaçatı'da ise Değirmen Altı...

Çeşme yeni yıla coşku ile girdi
İZMİR'in Çeşme ilçesi, yeni yılı meydan konserleri ile coşkuyla karşıladı. Havai fişek gösterileri ilgiyle izlendi.
Çeşme Belediyesi, yılbaşı kutlamaları nedeniyle Çeşme'de Cumhuriyet Meydanı'nda, Alaçatı'da ise Değirmen Altı Meydanı'nda sahne kurarak meydan konserleri düzenledi. Çeşme Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserde, Richard Laniepce, Aslı Doğan, Batuhan Büyükdoğan, Ertan Şahin, Tamer ve Talat Karaoğlu'ndan oluşan Kolektif İstanbul, sahne alarak Çeşmeliler'i coşturdu. Gecenin sunuculuğunu ise eski televizyon habercisi Korcan Karar üstlendi. Hava şartlarının da uygun olması nedeniyle çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği Çeşme ve Alaçatı'daki meydan konserlerinde coşku doruğa ulaştı. Vatandaşlar, müziğin ezgilerine kendilerini kaptırıp, meydanlarda oynayarak yeni yılı neşeyle karşıladı. Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi ise tatilcilerin en gözde beldesi oldu. Yılbaşı tatili nedeniyle Çeşme'ye akın eden çok sayıda tatilci, 2017 yılının son gününün güneşli ve ılık olmasını fırsat bilerek Alaçatı sokaklarını, kafe ve restoranlarını doldurdu. Alaçatı gün boyunca yaz hareketliliğini yaşarken, akşam da Değirmen Altı Meydanı'ndaki Murat Çekem ve Ejder Band konseriyle yeni yıl karşılandı.
SAVAŞSIZ, TERÖRSÜZ BİR YIL DİLEĞİ
CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, eşi Semra Dalgıç ile birlikte Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda yeni yılı karşıladı. 2017 yılının bitimine dakikalar kala sahneye çıkan Başkan Dalgıç, 2017 yılını bütün olumsuzlukları ile uğurladıklarını belirterek, "2018'in dünyamıza, ülkemize, İzmir'e, Çeşme'ye, mutluluk, başarı, huzur, sağlık getirmesini, savaşsız, terörsüz bir yıl olmasını diliyorum. Teröre, umutsuzluğa, adaletsizliğe artık 'dur' diyelim. 2018'in, sevginin, barışın, adaletin hakim olduğu, hukuksuzluğun, yolsuzluğun olmadığı bir yıl olmasını diliyorum" dedi. Başkan Dalgıç, konuşmasının arından 10'dan geriye sayarak 2018 yılını, Çeşmeliler'le birlikte karşıladı.
2018 yılı, Çeşme ve Alaçatı'da havai fişeklerle karşılanırken, çok sayıda vatandaş cep telefonları ile gökyüzündeki görsel şöleni kaydetti. Yeni yıl kutlamaları, Çeşme ve Alaçatı'da gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

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