Çeşme ve Datça belediyelerinden İstanbullu seçmene 23 Haziran mesajı

MUĞLA'nın Datça ve İzmir'in Çeşme ilçe belediyeleri Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları esprili paylaşımlarla, İstanbullu tatilcilere 23 Haziran'da sandığa gidip oylarını kullanmaları çağrısında bulundu.YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesi yönündeki kararı Datça ve Çeşme'de gündem oldu. Yönetimi CHP'de olan Datça Belediyesi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Aynı anda beklenen kar ve kum fırtınası nedeniyle 23 Haziran'da bütün plajlarımız kapalı. 24 Haziran'da herkesi bekleriz' yazılı esprili paylaşımda bulundu. Paylaşımın altındaki 'Sevgili İstanbullular gelecek için tercihinizi lütfen sandığa taşıyın. Bizler Datça tatilinden en güzel anılarla dönmeniz için sizleri bekliyor olacağız' yazılı notla sandığa gitmeleri istendi.ÇEŞME BELEDİYESİ'NDEN DE BENZER PAYLAŞIMBenzer bir paylaşım da Çeşme Belediyesi'nden geldi. Çeşme Belediyesi de Twitter hesabından Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran imzalı olarak, 'Uyarı! İstanbul'dan gelen bir fırtına nedeniyle sahillerimizde 23 Haziran günü denize girmek hatta ilçemize gelmek tehlikeli ve yasaktır' mesajı paylaşıldı.FOTOĞRAFLI