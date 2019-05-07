Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
DSP lideri Aksakal: Tek başına büyükşehir seçiminin iptali hukuka uygun değil
DSP lideri Aksakal: Tek başına...
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23 Haziran
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23...
Flaş... CHP'den seçim iptaline sert tepki
CHP'den seçim iptaline sert tepki
Son dakika.... İstanbul'da seçimler yenileniyor
İstanbul'da seçimller yenileniyor

Çeşme ve Datça belediyelerinden İstanbullu seçmene 23 Haziran mesajı

MUĞLA'nın Datça ve İzmir'in Çeşme ilçe belediyeleri Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları esprili paylaşımlarla, İstanbullu...

Çeşme ve Datça belediyelerinden İstanbullu seçmene 23 Haziran mesajı
MUĞLA'nın Datça ve İzmir'in Çeşme ilçe belediyeleri Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları esprili paylaşımlarla, İstanbullu tatilcilere 23 Haziran'da sandığa gidip oylarını kullanmaları çağrısında bulundu.
YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesi yönündeki kararı Datça ve Çeşme'de gündem oldu. Yönetimi CHP'de olan Datça Belediyesi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Aynı anda beklenen kar ve kum fırtınası nedeniyle 23 Haziran'da bütün plajlarımız kapalı. 24 Haziran'da herkesi bekleriz' yazılı esprili paylaşımda bulundu. Paylaşımın altındaki 'Sevgili İstanbullular gelecek için tercihinizi lütfen sandığa taşıyın. Bizler Datça tatilinden en güzel anılarla dönmeniz için sizleri bekliyor olacağız' yazılı notla sandığa gitmeleri istendi.
ÇEŞME BELEDİYESİ'NDEN DE BENZER PAYLAŞIM
Benzer bir paylaşım da Çeşme Belediyesi'nden geldi. Çeşme Belediyesi de Twitter hesabından Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran imzalı olarak, 'Uyarı! İstanbul'dan gelen bir fırtına nedeniyle sahillerimizde 23 Haziran günü denize girmek hatta ilçemize gelmek tehlikeli ve yasaktır' mesajı paylaşıldı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328