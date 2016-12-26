Çeşme plajlarında temizlik 2 ay sürecek

İZMİR'in Çeşme İlçesi açıklarında Pırasa Adası yakınlarında karaya oturan 'Lady Tuna' adlı geminin gövdesinde oluşan yırtıktan denize sızan yakıtı temizleme çalışmaları devam ediyor. Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, çalışmaların yaklaşık 2 ay süreceğini, havanın soğuk olmasının yakıtın yayılmasını engellediğini belirtti.

Panama bandıralı 'Lady Tuna' adlı gemi, 18 Aralık Pazar günü Çeşme açıklarında Pırasa Adası yakınında karaya oturdu. Ildırı mevkisinin 3 mil açığında seyrederken kaptanın son anda fark ettiği 3 balıkçı teknesine çarpmamak için manevra yapınca geminin kayalıklara oturduğu kazada, geminin gövdesinde oluşan sızan yırtık çevre kirliliğine neden oldu. Çeşme'nin beyaz kumları masmavi deniziyle ünlü plajları sızan yakıtın kıyıya ulaşmasıyla siyaha boyandı. İçler acısı bir hal alan plajlarda temizlik çalışması devam ediyor. Uluslararası tecrübesi olan bir firma tarafından yürütülen çalışmalarda 20'si dalgıç yaklaşık 80 kişi çalışıyor.

Temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirten Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, "Gemi adanın yakınından geçerken kaza meydana geldi. Yakıt depolarının zarar görmesi nedeniyle ciddi miktarda yakıt çevreye yayıldı. Temizlik çalışmaları devam ediyor. Havanın soğuk olması bizim için bir şans oldu. Fuel- oilin erimemesi, yayılmaması anlamında havanın soğuk olması bizim için bir şans. Gemideki sızıntı durduruldu. Kalan yakıt da boşaltıldı. Gemiyi çekmekle ilgili deneme yapacaklar. Yaklaşık 50 tonun üzerinde akar yakıtın denize yayıldığı söyleniyor. Paşalimanı ve Ildırı bölgesinde kirlilik var. Uluslararası bir firmanın yürüttüğü temizlik çalışmasına biz de belediye olarak destek veriyoruz. Temizlik çalışması yaklaşık 2 ay sürecek. Hızlı bir şekilde toplanıyor. Yayılmadığı için deniz yaşamına fazla zarar vereceğine inanmıyorum ama çalışmaların ardından daha net açıklamalar yapabiliriz. Balıkçı barınağında oluşan zarar, otel bölgelerin gördüğü zarar ve çevre anlamında gördüğümüz zararı gidermeye çalışıyoruz. Yaklaşık 250 -300 ton civarında, kum, ot ve kaya gibi malzeme toplanacak" diye konuştu.



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