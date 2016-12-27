Çeşme'deki gemi kazasında yakıt sızıntısından en çok Paşalimanı etkilendi

İZMİR, () - İZMİR Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çeşme'de meydana gelen gemi kazası ve denize yakıt sızması sonucu ortaya çıkan kirlilikten en çok etkilenen bölgenin Paşalimanı olduğu ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çeşme açıklarında 18 Aralık pazar günü meydana gelen gemi kazası ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kazada hasar gören geminin son durumu ve devam eden temizlik çalışmaları hakkında bilgi verildi. Açklamada, Gerence Körfezi'nde faaliyet gösteren Sagun Grubu'na ait Kemal Balıkçılık firmasından orkinos alan Panama Bandıralı '9453418 IMO' borda numaralı 'MV Lady Tuna' isimli geminin, gümrük kontrolü noktasına hareket ederken kazanın meydana geldiği belirtildi. Geminin, Çeşme Ildır Körfezi Mevkii'nde saat 13.40 sıralarında kayalıklara oturduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kazaya, konu ile ilgili olarak yetkili kurumlar olan Çeşme Liman Başkanlığı ve Çeşme Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından ilk müdahale yapıldı. Söz konusu geminin kayalıklara oturması sonucu gemide 4 adet küçük ve büyük ölçekli hasar oluştuğu, en büyük hasarın 1 nolu fuel oil tankında meydana geldiği, tankta oluşan hasar neticesinde denize fuel oil sızıntısının olduğu bilgisi üzerine Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca saat 17.00'de olay yerine intikal edildi. Denize fuel oil sızıntısı ile ilgili olarak, geminin bağlı bulunduğu acente şirketi Link Denizcilik tarafından, acil müdahale hizmeti veren MOST Denizcilik ve Çevre Hizmetleri A.Ş firmasına haber verildi. Müdahale çalışmaları kapsamında, gece koşullarında öncelikle kirliliğin yayılımının önlenmesi için gemi bariyerle çevrildi."

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca bölgede sürekli incelemeler yapıldığı belirtilen açıklamada, acil müdahale hizmeti veren firma tarafından geminin etrafının bariyerler ile çevrildiği, denize yayılan ve gemi ile bariyer arasında kalan bölüme sızan fuel oil’in temizlenmesi çalışmalarına başlanıldığı ifade edildi. Gemideki 4 açıklıktan 3'ünün kapatıldığı, son açıklığa ise geminin altında kaldığı için gemi kurtarılmadan müdahale edilemediği anlatıldı. Gemi kurtarma faaliyetleri kapsamında depolama ve atık alım maksatlı barch gemisi araştırması yapıldığı, hava şartlarına göre en kısa sürede barch gemisi ile geminin yakıtının alınması işleminin yapılacağı açıklandı. Acil müdahale hizmeti veren MOST Denizcilik ve Çevre Hizmetleri A.Ş firması tarafından gemi bariyerler ile çevrilmiş olmasına rağmen 21 Aralık Çarşamba günü 98 km/h hıza ulaşan rüzgar nedeniyle kirliliğin yayıldığı belirtildi. Rüzgar nedeniyle yayılan akaryakıtın Ilıca, Paşalimanı ve Şifne mahallelerinin kıyı bölgelerine ulaştı. Acil müdahale firması Mare Denizcilik tarafından kıyıda kirliliğin ulaştığı bölgelerde temizleme çalışmalarını sürdürürken, gemi çevresinde kirliliğin dağılımının engellenmesi için ilave bariyer çekildi. 23 Aralık cuma gününden itibaren karaya ulaşan kirliliğe dair yapılan temizlik çalışmalarını denetlemek ve yönetmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin, Ilıca, Paşalimanı ve Şifne bölgelerine yönlendirildiği belirtildi.

Yapılan çalışmalarda kirlilikten en çok etkilenen bölgenin Paşalimanı olduğu, devam eden temizlik çalışmalarına 100'den fazla kişinin katıldığı açıklandı. Toplanan atıklar ise henüz lisanslı tesislere çıkarılmazken, tekrar toprak ve deniz kirliliğine neden olmayacak şekilde depolanıyor. Ayrıca, Denizcilik Müsteşarlığından Müsteşar Yardımcısı Selçuk Sert'i 23 Aralık Çarşamba günü İzmir'e gelerek, konuyla ilgili toplantı gerçekleştirdiği, zarar tespit komisyonunun ise bugün Vali Yardımcısı başkanlığında toplanacağı belirtildi.



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