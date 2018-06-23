Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce İstanbul mitinginde konuştu
İnce'yi İstanbul'da yüzbinler izledi
ALİBEYKÖY BARAJINDA 2 ÇOCUK KAYBOLDU  
Alibeyköy barajında 2 çoçuk kayboldu..
İstanbul'da seçimde 38 bin 480 polis görevli olacak   
İstanbul'da seçimde 38 bin 480...
Tayin edilen Emniyet Müdürü, intihara kalkıştı
Tayin edilen Emniyet Müdürü, intihara...

Çeşme'de tatile sandık molası

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, tatilciler oy kullanmak için tatillerine ara verince Çeşme ve Alaçatı sokakları bomboş kaldı. Bayram tatili ve sonrasında yaklaşık 700 bin kişiyi ağırlayan Çeşme, 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmak için...

Çeşme'de tatile sandık molası
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, tatilciler oy kullanmak için tatillerine ara verince Çeşme ve Alaçatı sokakları bomboş kaldı.
Bayram tatili ve sonrasında yaklaşık 700 bin kişiyi ağırlayan Çeşme, 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmak için tatiline ara veren tatilciler nedeniyle bomboş kaldı. Bayram tatilinde yüzde yüz doluluğa ulaşan oteller büyük ölçüde boşalırken, yoğun hareketlilik yaşanan Çeşme ve Alaçatı sokakları sessizliğe büründü. Bayram tatilinde ve hafta sonlarında yer bulmakta zorlanılan kafe, restoran ve barlarda da masalar bomboş kaldı. Çeşme'nin plajları da yaz mevsiminde alışık olunmadık bir şekilde boş kaldı. Alaçatı'daki bazı hediyelik eşya büfeleri ise tatilciler Çeşme'den ayrıldığı için dükkanlarını açmadı. 
Çeşme Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yayınladığı "Kapalıyız, oy kullanmaya gittik döneceğiz. Geleceğimiz için herkesi 24 Haziran'da ikametgahında oy kullanmaya davet ediyor, sonra Çeşme'ye bekliyoruz" yazılı paylaşımın etkili olduğunu söyleyen Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, oy kullanmak için ikametgahlarına dönen tatilcilere teşekkür etti. Ayrıca, Başkan Dalgıç, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyan 24 Haziran seçimleri için tatile verilen molanın ardından tatilcileri Çeşme'de en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325