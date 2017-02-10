Çeşme'de, tarihi kilisede 95 yıl sonra ikinci ayin

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde 95 yıl sonra ikinci kez ayin düzenlendi.

Çeşme Çarşısı'nda bulunan, kültürel amaçlarla kullanılan Aya Haralambos Kilisesi'nde, geçen yıl 94 yıl aradan sonra ilk kez Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği bir ayin düzenlenmişti. Bu yıl ise Haralambos'un 'Aziz' oluşu anısına yapılan ikinci ayini ise, Yarımada'dan sorumlu Eritre Episkoposu Kyrillos yönetti.

Ayin dolayısıyla Yunanistan Sakız Adası'ndan bir grup Çeşme'ye gelirken, Midilli Adası'ndan gelecek olan Yunanlı grup ise, seferlerin iptal olması nedeniyle Çeşme'deki ayine katılamadı.

Eritre Episkoposu Kyrillos'un yönettiği ayini, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer ve Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papouilia da bir süre izledi.

"GERÇEK İKONU VE KEMİKLERİ SAKIZ ADASI'NDA"

Ayinden önce bir açıklama yapan Eritre Episkoposu Kyrillos, bugün anısına ayin yaptıkları Aya Haralambos'un 1700'lü yıllarda öldürüldüğünü belirterek, "10 Şubat'ta yaptığımız bu ayin, ölümünün yıldönümü nedeniyle gerçekleştiriliyor. Kendisi Manisa'da iman şehidi oldu. Haralambos, Manisa'da doğmuş ve orada Hıristiyan olmuştu. Yine Manisa'da papaz oldu. Daha sonra da Romalı putperestler tarafından şehit edildi" dedi.

Aya Haralambos'un hastaları tedavi eden mucizevi güce sahip olduğunu belirten Eritre Episkoposu Kyrillos, "İzmir'de, Ayvalık'ta, Çeşme'de ve Tire'de bulunan hastaneler, Aziz Haralambos Hastanesi'ydi. İnsanlara şifa veren biriydi. Aziz Haralambos'un metropolitliği de Çeşme'deydi. Ayrıca kendisinin kemikleri de Çeşme'deydi. Bu Kilise'de, resmini gördüğünüz ikonunun gerçeği ve kemikleri vardı. Çeşme'den göçen Yunanlılar, iki Türk ile birlikte bunları alarak Sakız Adası'na götürdü. Şu anda Aya Haralambos'un gerçek ikonu ve kemikleri, Sakız Adası'ndaki Aya Haralambos Kilisesi'nde bulunuyor" diye konuştu.

Eritre Episkoposu Kyrillos'un verdiği bilgilerin ardından ayini izlemeye gelen Ortodoks Yunanlılar, Aya Haralambos anısına mum yaktı. Ayine katılanlar, Aya Haralambos'un resmini de öpüp, dua etti. 2.5 saat süren ayin, Episkopos Kyrillos'un, ayine katılanlara şaraplı ekmek vermesi ile sona erdi.

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