Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sandık önünde ilgi
Ankara'da asker ve uzman ekipler 8 yaşındaki Eylül'ü arıyor
Ekipler 8 yaşındaki Eylül'ü arıyor
Türkiye sandık başında... Sonuç akşam açıklanacak
Türkiye Sandık başında
Muharrem İnce İstanbul mitinginde konuştu
İnce'yi İstanbul'da yüzbinler izledi

Çeşme'de plaj yerine sandığa koştular

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in turizm cenneti ilçesi Çeşme'de yaşayanlar, sıcak havaya rağmen plajlara değil; sandıklara giderek, oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi nedeniyle Türkiye'nin en...

Çeşme'de plaj yerine sandığa koştular

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in turizm cenneti ilçesi Çeşme'de yaşayanlar, sıcak havaya rağmen plajlara değil; sandıklara giderek, oylarını kullandı.
Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi nedeniyle Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Çeşme'nin ünlü plajları boş kalırken, ilçe sakinleri, sabah saatlerinde oy kullanmaya başladı. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, eşi Semra, oğlu Barış ve Burak Dalgıç ile birlikte sandık başına gelerek, oy kullandı. Alaçatı 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu'ndaki 1002 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Dalgıç, "Ülkemiz için demokrasi için özgürlük ve adalet için tarihi bir seçim yaşıyoruz. Çeşme'de bütün vatandaşlarımız sandığa akın akın gidiyor. Turistik bir ilçenin belediye başkanı olarak ilk defa sahillerin boş olmasından dolayı çok mutluyum. Oteller, kafeler, restoranlarda insan yok. Bugün hepsi boş. İnsanların gösterdiği bu duyarlılık için ilk defa kendimi bu kadar mutlu hissediyorum. Seçimleri inşallah kazasız belasız tamamlarız. Demokrasi adına iyi bir sonuç çıkacaktır. Bundan hiç şüphem yok. Parlamenter sistem kazanacaktır, özgürlük kazanacaktır, adalet kazanacaktır, barış kazanacaktır" dedi.
Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal ise kişisel bilgisayarı ile seçmenlere sıra ve sandık numaralarını bulmaları için yardımcı olurken, seçimlerin ülke adına hayırlı olmasını diledi.
Çeşme'de oy kullanma işlemi sürerken, 102 sandıkta 34 bin 17 seçmenin oy vermesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325