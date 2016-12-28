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Çeşme'de kirlilik yaratan 'Lady Tuna' adlı gemi kurtarıldı

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde karaya oturan ve kıyılarda yakıt kirliliğine yol açan 'Lady Tuna' adlı gemi, yapılan çalışmayla kurtarılarak 1-2 mil açığa çekildi. Panama bandıralı 'Lady Tuna'...

Çeşme'de kirlilik yaratan 'Lady Tuna' adlı gemi kurtarıldı

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde karaya oturan ve kıyılarda yakıt kirliliğine yol açan 'Lady Tuna' adlı gemi, yapılan çalışmayla kurtarılarak 1-2 mil açığa çekildi.
Panama bandıralı 'Lady Tuna' adlı gemi, 18 Aralık Pazar günü Çeşme açıklarında Pırasa Adası yakınında karaya oturdu. Gemiden sızan 50 ton yakıt, çevre kirliliğine neden oldu. Çeşme'nin beyaz kumları masmavi deniziyle ünlü plajları, sızan yakıtın kıyıya ulaşmasıyla siyaha boyandı. İçler acısı hal alan plajlarda temizlik çalışması devam ediyor. Geminin kurtarılması için dün saat 23.00'te çalışma başlatıldı. Gemi yaklaşık 10 saat süren bir çalışma sonucunda, 3 römorkörle çekildi. Pırasa Adası'nın 1- 2 mil kadar açığına alınarak demirlendi. Çeşme kıyılarında ciddi oranda kirliliğe neden olan gemiyle ilgili soruşturma açıldığı belirtildi. Soruşturma bitinceye kadar geminin hareket etmesine izin verilmeyeceği ifade edildi.

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