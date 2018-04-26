Çeşme'de hurdacı çadırları kaldırıldı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde kötü görüntü oluşturan hurdacı çadırlarını yıktı.

Çeşme girişindeki baraj havzasına yakın bölgelerde, hazine arazilerine kurulan, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan çok sayıdaki hurdacı çadırı, Çeşme Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptığı bir operasyonla yıkıldı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden destek alan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dün (çarşamba) sabah, hurdacı çadırlarının bulunduğu bölgeye gitti. Ekipler, çadırları tek tek dolaşarak, boşaltılmasını istedi. Aileleriyle birlikte çadırlarda kalan hurdacılar, ekiplere direnmeye kalktı. Zabıtalar, polisin desteğiyle çadırları boşalttırdı. Hurdacılar, at arabalarına ve kamyonetlere eşyalarını yüklemek zorunda kaldı. Zabıta ekipleri, çadırların boşaltılması üzerine iş makineleriyle bu yapıları yıkarak, hurdalarla birlikte kamyonlara yükledi. Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de çevre temizliği yaptı. Kağıt, mukavva gibi atıkların bir bölümünü yakarak imha eden temizlik ekipleri, çevreye yayılan diğer atıkları da toplayarak çöp kamyonlarına yükledi.



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