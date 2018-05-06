Çeşme'de Hıdırellez ateşi plajda yandı, dilekler kuma yazıldı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), ()- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, baharın müjdecisi olan Hıdırellez, belediyenin düzenlediği etkinliklerle, Tekke Plajı ve Alaçatı'da kutlandı. Hıdırellez ateşini yakan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, huzur ve kardeşlik diledi.

Baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Tekke Plajı'nda, Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç'ın yaktığı ateşle kutlandı. Yüzlerce kişi, coşku içerisinde çalınan Roman havaları eşliğinde doyasıya eğlendi. Birçok kişi, dileklerini plaj kumuna çizdi.

Alaçatı'da ise Hıdrellez, 1346 Sokak'ta yapıldı. Sokak partisi olarak düzenlenen eğlencelerde vatandaşlar Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayarak baharın gelişini kutladı. Başkan Dalgıç, Çeşmeliler'in Hıdırellez'i keyifle kutlamaları için, Çeşme ve Alaçatı'da Hıdırellez eğlencesi düzenlediklerini belirterek, "Kültürleri oluşturan önemli unsurların başında örf, adet ve inançlar geliyor. Yüzlerce yıldır zengin kültür birikimi ve değerlerine sahip Türk Milleti olarak, geleneklerimize uygun şekilde; dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin, farklı kültürlerle bir arada kutladığımız Hıdırellez, geçmişle geleceğimiz arasında köprü vazifesi gören ve gelecek nesillere aktarılarak yaşatılması gereken en önemli miraslarımızdan birisidir. Güzel günlerin müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez gününün kardeşlik duygularıyla, birlik ve beraberlik içerisinde kutlanmasını temenni ediyor, hemşehrilerime sağlık, mutluluk, huzur, kazanç ve bereket getirmesini diliyorum" diyerek duygularını ifade etti.



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