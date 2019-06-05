Çeşme'de gündüz plajlar, gece Alaçatı sokakları doldu

Kahraman DURAK/ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in Çeşme ilçesinde tatilini geçirenler, bayramda plajları ve sahil kenarlarını doldurdu. Gündüz denize giren tatilciler, geceleri ise tarihi evleriyle ünlü Alaçatı'nın sokaklarına akın etti.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla pansiyon ile butik ve turistik otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı Çeşme'de, bayramın ilk günü olduğu gibi ikinci gün de Ilıca, Dalyan, Altınkum, Pırlanta, Boyalık ve Çiftlikköy plajları doldu. Gün boyu denize girip, güneşlenen tatilciler, geceleri ise tarihi evleriyle ünlü Alaçatı sokaklarında gezdi.

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