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Çeşme'de çevreyi kirleten gemi Çanakkale'den geçti

İZMİR'in Çeşme İlçesi açıklarında kayaya çarparak karaya oturan, sızan 50 ton yakıt nedeniyle çevre kirliliğine neden olan 'Lady Tuna' adlı gemi, İstanbul'daki bir tersaneye götürülmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçti. İstanbul...

Çeşme'de çevreyi kirleten gemi Çanakkale'den geçti
İZMİR'in Çeşme İlçesi açıklarında kayaya çarparak karaya oturan, sızan 50 ton yakıt nedeniyle çevre kirliliğine neden olan 'Lady Tuna' adlı gemi, İstanbul'daki bir tersaneye götürülmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
İstanbul Tuzla'daki Beşiktaş Tersanesi'ne götürülmek üzere 'US Gulf-1' isimli römorkör tarafından çekilerek 2 gün önce Çeşme'den yola çıkarılan, Panama bayraklı 120 metre boyundaki 4 bin 538 groston ağırlığındaki 'Lady Tuna' isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Ege Denizi'nden 09.00'da Çanakkale Boğazı'nda giriş yapan gemi, saat 11.00'de, Çanakkale önlerine ulaştı. Gemiye 'Gulf-2' ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-6' isimli römorkörler de eşlik etti.
Panama bandıralı gemi, 18 Aralık Pazar günü Çeşme açıklarında Pırasa Adası yakınında kayaya çarparak karaya oturmuş, gemiden sızan 50 ton yakıt, çevre kirliliğine neden olmuştu.

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