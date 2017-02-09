Çeşme'de bulunan heykel tarihi eser çıkmadı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde geçen hafta sonu Yeşim Yüksel tarafından bulunarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen heykelin tarihi eser olmadığı ortaya çıktı.Urla'daki özel bir banka şubesinde çalışan Yeşim Yüksel, geçen 4 Şubat Cumartesi günü Çeşme'de aracı ile gezerken, taştan oyulmuş, kırık heykel parçaları buldu. Babasının heykeltraş olması nedeni ile heykellere merakı olduğunu ve bulduğu parçaların kendisini heyacanlandırdığını belirten Yüksel, parçaları eşi Cüneyt Yüksel ile birlikte ertesi gün Çeşme Müze Müdürlüğü'ne tutanakla teslim etti. Yüksel'in eşiyle birlikte internette araştırma yaparak, Helenistik döneme ait olabileceği düşüncesi ile müze yetkililerine teslim ettiği heykel parçaları arkeojik incelemeye alındı. İnceleme sonucunda, heykel parçasının Alaçatı taşından yontulduğu ve yakın bir döneme ait olduğu ortaya çıktı. Heykelin hiçbir tarihi değeri olmadığı da anlaşıldı.Yetkililer, Yeşim Yüksel'i arayarak sonucu bildirerek, istediği takdirde heykel parçasını alabileceğini bildirdi.

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