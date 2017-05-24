Çeşme'de batma tehlikesi geçiren botta 45 kaçak kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 2 ayrı gruba yönelik operasyonda, toplam 58 kaçak yakalandı.Dalyan Mahallesi Ali Bostan Koyu'nda lastik botla denize açılma hazırlığı yapan Suriye uyruklu 13 kişi, dün saat 16.30'da, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Aynı gün saat 17.40'ta, Çeşme açıklarında devriye görevi yürüten TCSG 109 Sahil Güvenlik botu, Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot tespit etti. Su alan ve batma tehlikesi geçiren botttaki Suriye uyruklu 45 kişi kurtarılarak Çeşme İskelesi'ne getirdi. Su alan botta ıslanan gruba battaniye dağıtıldı. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri de göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını karşıladı. Yakalanan topluluk, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

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