Çeşme açıklarında 22 mülteci yakalandı

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nden, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalışan 22 mülteci, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekipleri, bugün saat 03.15'te, Çiftlik Mahallesi Karaabdullah Burnu açıklarındaki Süngükaya yakınlarında bir lastik bot olduğunu belirledi. Sahil güvenlik ekipleri, müdahale ederek botu durdurdu. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bottaki 22 Afgan, sahil güvenlik botuna alınarak Çeşme İskelesi'ne getirildi. İskelede çadıra alınan mültecilere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtılarak, ihtiyaçları karşılandı. Mültecilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi.FOTOĞRAF



