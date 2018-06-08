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Çeşitli suçlardan yükümlü ve mağdurlara erzak dağıtımı

BURSA’da, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Bursa Şubesi işbirliğince, çeşitli suçlardan yükümlü ve mağdur 200 kişiye Ramazan ayında erzak yardımı yapıldı. Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde yükümlülere erzak...

Çeşitli suçlardan yükümlü ve mağdurlara erzak dağıtımı
BURSA’da, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Bursa Şubesi işbirliğince, çeşitli suçlardan yükümlü ve mağdur 200 kişiye Ramazan ayında erzak yardımı yapıldı.
Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde yükümlülere erzak dağıtımı yapıldı. Erzak dağıtım törenine Tetkik Hakimi Kevser Ceylan Koca, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Sancak, Bursa Kızılay Şube Başkanı Dr. Hüseyin Hüsnü Serdar, yükümlü ve suçtan mağdur olan kişiler katıldı. Törende konuşan Türk Kızılayı Bursa Şube Başkanı Dr. Hüseyin Hüsnü Serdar, “Kızılay olarak yükümlü ve mağdurlara kumanya paketi dağıtacağız. Kızılay dünyanın neresinde olunursa olunsun, bir merhamet, bir iyilik hareketidir. Elini, yüreğini açan bir yardım kuruluşudur. 1868 yılından beri var olan, milletin yüreğinden gelen iyiliğin sembolü olan bir kuruluş. Selde, afette, hastasına, muhtacına koşan bir kuruluş” diye konuştu.
Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ise, “Yükümlülerimizin tekrar topluma kazandırılması, rehabiletesi, suç işlemelerinin önlenmesi, başkalarına zarar verilmesinin önlenmesi noktasında yürüttüğümüz çalışmalar vardır. Bu çalışmalarımızı işimizin sosyal boyutu olarak değerlendiriyorum. Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak 14 bin yükümlümüzü takip ediyoruz ve güzel işler yapıyoruz. Bu işleri yaparken sivil toplum örgütlerinden, belediyelerden, kamu kuruluşlarından destekler görüyoruz. Çeşitli projelerimiz var, iİnsana dokunmak için, insana faydalı olabilmek için. Bizim insanımız her şeyin güzelini hak ediyor” dedi. 
Konuşmaların ardından erzak dağıtımı yapıldı.

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