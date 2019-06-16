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Çeşitli dernek isimlerini kullanarak para toplayanlara yönelik uyarı

BALIKESİR'de, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar, çeşitli dernek ve vakıf isimlerini kullanıp, kapı kapı gezip para toplayanlara tepki göstererek, "Bilinmelidir ki, Türkiye Sakatlar Derneği, LÖSEV gibi ülkemizdeki...

Çeşitli dernek isimlerini kullanarak para toplayanlara yönelik uyarı
BALIKESİR'de, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar, çeşitli dernek ve vakıf isimlerini kullanıp, kapı kapı gezip para toplayanlara tepki göstererek, "Bilinmelidir ki, Türkiye Sakatlar Derneği, LÖSEV gibi ülkemizdeki kamu yararı belgeli köklü engelli dernekleri ve vakıflarının hiçbirisi kapı kapı gezerek yardım toplamamaktadır. Engelliler acınacak durumda vatandaşlar değildir. Bu kişilere inanmayın" dedi.
Burhaniye'de, yaz sezonunun gelmesiyle, nüfus da arttı. Bununla birlikte, bölgede dilencilik yapan ve kapı kapı dolaşıp, çeşitli derneklerden geldiklerini söyleyerek, para isteyenlerde arttı. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar, konuyla ilgili açıklama yaparak, köklü dernek ve vakıfların hiçbirinin bu şekilde yardım toplamayacağını belirtti. Vardar, düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu: 
"Yaz aylarının gelmesiyle birlikte virüs gibi toplumu sarmış olan bu kan emiciler, Valilikten, Kaymakamlıktan izin belgemiz var deyip çıkarttıkları uyduruk bir gazete ve bunun gibi şeylerle engelli ve lösemililer adına kapı kapı dolaşıp resmen haraç toplamaktadırlar. Kapıyı çalarak vatandaşın konuşmasına bile fırsat vermeden yaptıkları işi izinli yaptıklarını, engellilerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyerek, vatandaşın acıma duygularını sömürmektedirler. Vatandaşlarımız bilmelidirler ki; merdiven altı paravan dernekler aracılığıyla toplanan bu yardımların hemen hemen tamamı amacına uygun kullanılmamaktadır. Bir takım çıkar çevreleri bunları kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaktadırlar. Göstermelik birkaç yardımla göz boyamakta ve esasen kendi menfaatleri doğrultusunda çalışmaktadırlar. Kapı kapı gezen çalışanları dahi yüzdelikle çalışmakta bu işi meslek edinmiş durumdadırlar. Birçoğu bunu sahte belgelerle çeşitli engelli dernekleri adına yaparken, bazıları da yasalardaki boşluklardan çok iyi faydalanarak, bu haraç toplamayı yasal zemine uydurmaktadırlar. Bilinmelidir ki; Türkiye Sakatlar Derneği, LÖSEV gibi ülkemizdeki kamu yararı belgeli köklü engelli dernekleri ve vakıflarının hiçbirisi kapı kapı gezerek yardım toplamamaktadır. Engelliler acınacak durumda vatandaşlar değildir. Tekerlekli sandalyeye, akülü sandalyeye ihtiyacı olanlar doktoruna yazdırıp raporunu alır ve bedelini SGK'dan talep ederler. Sosyal devlet engellisini muhtaç etmez, etmemelidir. Bu kan emicilerin yararlandıkları yasal boşluklar bir an önce giderilmeli, gerekli yasal düzenlemeler yapılarak hem engellilerin hem vatandaşların mağduriyeti giderilmelidir."

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