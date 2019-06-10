Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Cesedi bulunan kayıp çocuğun cenazesi Adli Tıp'tan alındı

  Alper KORKMAZ-Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'de  7 Haziran'dan beri kayıp olan ve bu sabah Halkalı'da park halindeki bir minibüs ile duvar arasında sıkışmış halde cansız bedenine ulaşılan zihinsel engelli Ali Atabey'in...

Cesedi bulunan kayıp çocuğun cenazesi Adli Tıp'tan alındı

 

Alper KORKMAZ-Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'de  7 Haziran'dan beri kayıp olan ve bu sabah Halkalı'da park halindeki bir minibüs ile duvar arasında sıkışmış halde cansız bedenine ulaşılan zihinsel engelli Ali Atabey'in (10) cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Küçük çocuğun babası, cenaze aracının çıkışı sırasında gözyaşı döktü.
Küçükçekmece'de, 7 Haziran'dan bu yana kendisinden haber alınamayan, Orhan Saral İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi, zihinsel engelli Ali Atabey'in cansız bedenine bu sabah ulaşılmıştı. Ailesinin 3 gün önce bir televizyon programına da çıkarak aradığı çocuk, Halkalı Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde kapıları açık şekilde park halinde bulunan ve kullanılmayan bir minibüs ile duvarın arasında sıkışmış halde bulunmuştu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin, çocuğun hayatını kaybetmiş olduğunu belirlemesi üzerine, Ali Atabey'in cansın bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Otopsinin ardından cansız bedeni cenaze aracına konularak, yakınlarına teslim edilen Ali Atabey'in Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarıldığı sırada acılı babası gözyaşı döktü. Cenaze, yarın öğle namazına müteakiben Küçükçekmece'deki Zeynebiyye Camii'nde yapılacak olan törenin ardından toprağa verilecek.
 
(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328