Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 50'nci yıla özel 100 öğrenciye eğitim bursu

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,() - TÜRKİYE'nin en köklü üniversitesi İstanbul Üniversite'sine bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 50'nci kuruluş yılını kutluyor. Fenerbahçe ve Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal öncülüğünde düzenlenen organizasyonda İstanbul Üniversite'sine bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okuyan öğrencilere eğitim bursu kampanyası başlatıldı. Selda Topal'ı Robin Van Persie'nin eşi Bouchra Van Persie, Simon Kajer'in eşi Elina Kajer, Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel ve Ertuğrul Taşkıran'ın eşi Gözde Taşkıran'ın yanı sıra Beşiktaşlı Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun yalnız bırakmazken kariyerini Almanya'nın Borussia Dortmund takımında sürdüren Nuri Şahin ise eşi Tuğba Şahin ile birlikte 10 öğrencinin burs bedelini karşıladı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimliği himayelerinde gerçekleştiren kampanyaya spor, iş ve sanat dünyasından destek yağdı. "50. Yılda 50 Tıp Fakültesi öğrencisine 1 yıllık eğitim bursu" verilmesi hedeflenen proje kapsamında davet günü, burs verilecek öğrenci sayısı 100'e çıktı.

Selda Topal da önceki gün Nişantaşı'ndaki bir restoranda bir yemek organize ederek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim kadrosu ile kampanyaya destek veren bağışçıları bir araya getirdi.

Davette konuşma yapan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, "Cerrahpaşa hepimizin göz bebeği, bilim yuvası. Bu saygın ve köklü kuruluşa destek veren herkes birer eğitim gönüllüsü ve gelecek yatırımcısı. Bugünkü tablo hepimizi çok duygulandırdı. Katkıda bulunan herkese tek tek teşekkür ediyorum" diyerek davetin ev sahibi Selda Topal ile organizasyonu projelendiren Gülçin Yılmaz İzel'e plaket takdim etti.

100 tıp öğrencisine bir yıllık burs oluşturanlara İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Onur Belgesi verildi. Düzenlenen davete aralarında Sitare Akdilek, Zeynep Ilıcalı, Ayşe Azizoğlu, Zeynep Toker, şarkıcı Elif Kaya, şarkıcı Berksan, Yağmur Tanrısevsin, Tuğba Melis Türk, Emine Ün, Melis Babadağ, Şenay Akay, Işıl Rençber, Sema Basa, Perihan Akı, Nuray Fenercioğlu, Petek Ertüre, Özge Peker, Hande Sezer Pekcan, Özlem Yıldız, Dilek Birgen, Ebru Erbaş ve Selvi Serttaş gibi çok sayıda isim katıldı.

ONUR BELGESİ VERİLEN ÜNLÜLER

Kampanyada; Mesude Öztanık, Selçuk İnan, Berksan, Yağmur Tanrısevsin, Serin Durmay, Hülya Kanlı, Gökçe Sürmeli, Shine Kaynar, Gözde Taşkıran, Dr. Doğan Bircan, Hande Yıldırım Gamgam, Mustafa Küçük, Nilgün Çolak, Alara Çolak, Aleyna Çolak, Seda Aydın, Betül Zeynep Toker, Ahu Orakçıoğlu, Meltem Demir, Öznur Yakın, Özge Peker, Nazan Aldemir, Züleyha Özgül, Sema Güral Sürmeli, Selvi Serttaş, Liyana Güler, Berna Fırat, Saruhan Hünel, Serap Sarı ve Tuğba - Nuri Şahin'in katkıları ile 100 Tıp Fakültesi öğrencisine bir yıllık burs olanağı yaratıldı.



TUĞBA - NURİ ŞAHİN'DEN 10 ÖĞRENCİYE BURS!

Kariyerini Almanya'nın Borussia Dortmund takımında sürdüren Nuri Şahin ise eşi Tuğba Şahin ile birlikte, 10 öğrencinin burs bedelini karşıladı. Bu bağış karşısında Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, duyarlı çifte özel teşekkür ederek, onur belgelerini kendilerine ulaştıracaklarını iletti.



CERRAHPAŞA'NIN EN GENÇ BAŞHEKİMİ BABASI ÇIKTI

Davete katılan isimlerden Sema Basa ise duygusal anlar yaşadı. Cerrahpaşa Hastanesi'nin 1967 yılında İstanbul Üniversite'sine bağlandığı dönemde hastaneyi Türkiye'nin en genç başhekimi olan 35 yaşındaki Dr. Seyfi Basa'nın yani babasının yönettiğini söyleyen Basa, ilgi odağı oldu. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Başhekim Prof. Dr. İbrahim İkizceli ise bu gelişme üzerine Dr. Seyfi Basa'nın adının Cerrahpaşa'da yaşatılması için ellerinden geleni yapacaklarını ilettiler. Bu habere çok sevinen Sema Basa ise Rektör Mahmut Ak'a Ben de babamın hatırasına bir saygı olarak hastane içerisinde ihtiyaç duyulan bir bölümü restore ettireceğim' dedi.

(FOTOĞRAFLI)