Çerkezköy'de kötü kokunun nedeni fabrikanın kaçak döktüğü kimyasal atık çıktı - ek fotoğraflar
15 Şubat 2017 Çarşamba 18:42
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