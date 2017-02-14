Çerkezköy'de kötü koku nedeniyle 'maskeli' eğitim

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde 10 gündür etkili olan ve nedeni henüz tespit edilmeyen kötü kokular nedeniyle Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu'nda bazı öğrenciler okula maske takarak gidiyor. Çocuklarını okula göndermeyen veliler ise bugün okul bahçesinde duruma tepki gösterdi.Çerkezköy'ün Gaziosmanpaşa Mahallesi Beyazsu Sokak'ta 10 gün önce bir kamyonun boş araziye atık boşaltmasının ardından çevreye kötü kokular yayılmaya başladı. Bölgede inceleme yapan belediye ve GAZDAŞ ekipleri, alınan numuneleri kimyasal analize gönderdi ancak bugüne kadar yayılan kötü kokunun nedeni belirlenemedi. Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan 1258 öğrencili Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu'nda bazı veliler kötü kokular nedeniyle günlerdir çocuklarını okula göndermedi. Bazı veliler ise çocuklarını ağız maskesi takarak okula gönderirken, çocuklar gün boyu sınıflarda maske kullanmak zorunda kaldı.Bugün okul bahçesinde toplanan veliler duruma tepki göstererek, soruna çözüm bulunmasını ve kendilerinin bilgilendirilmesini talep etti. Uzun vadeli bir çözüm istediklerini dile getiren veliler, "Okul tatil edilecekse tatil edilsin, eğitimden önce çocuklarımızın sağlığı geliyor. Öğretmenler ve veliler bir dayanışma içersindeyiz. Kimse çocuğunu göndermeyecek veliler olarak böyle bir karar aldık. Gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı'na Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat edeceğiz. Biz çocuklarımızı o koku gidene kadar okula göndermeyeceğiz" dediler.Okula Kaymakam Atilla Selami Abban ile Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay giderek velilerle görüştü.Kaymakam Abban, kokunun kaynağının bulunması için gönderilen numuneler ile ilgili rapor hazırlanacağını belirterek, "Numune alındı. Sentetik reçine olduğu konusunda birleştiler ama resmi rapor yok. Raporun bana ulaşmasını bekliyorum ona göre hareket edeceğim. Bize inanın, güvenin. Rapora göre hareket edeceğiz. Derslerin telafisi yapılacak. Devamsızlıktan mağduriyet olmayacak. 1 hafta, 10 gün içinde rapor gelecek. Rapor olmadığından okulu tatil edemiyorum. Söz konusu durumun uzaması ya da olumsuz yönde bir rapor gelmesi halinde okulun başka bir alana nakledileceğine dair çalışmalarımız bulunuyor" dedi. Veliler, daha sonra okuldan ayrıldı.

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