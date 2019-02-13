Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...
Eski Başbakan Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir adayı oldu
Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir...

Çerkezköy'de 29 çuval 'kimyasal atık' çevreye atıldı iddiası

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, çuvallara konularak çevreye bırakılan ve kötü koku yayan yaklaşık 20 ton kimyasal atık olduğu ileri sürülen toz bulundu. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, "Atıkların çevreye zararlı olup...

Çerkezköy'de 29 çuval 'kimyasal atık' çevreye atıldı iddiası
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, çuvallara konularak çevreye bırakılan ve kötü koku yayan yaklaşık 20 ton kimyasal atık olduğu ileri sürülen toz bulundu. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, "Atıkların çevreye zararlı olup olmadığı hususunda laboratuvar çalışması için numuneler alınmıştır" dedi.
Çerkezköy'ün İstanbul eski yolu üzerindeki Kuşbahçe mevkiine çuvallara konulmuş atıkların çevreye kökü yaydığını görenler durumu yetkililere bildirdi. Yaklaşık 20 ton olduğu belirtilen 29 çuvalın içinde kimyasal atık olduğu iddia edilen toz atıklar olduğu görüldü. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, ihbar üzerine atıkların bulunduğu bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden ekipler sevk etti. Atıklardan numuneler alındığını belirten Kaymakam Abban, şunları söyledi:
"İlçemiz Kuşbahçe mevkisine 29 çuval atık bırakıldığı  telefonla tarafıma ihbar edilmiştir. İlçe Jandarma Komutanı'na gerekli çalışmaların yapılması hakkında gerekli talimat verilerek, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü telefonla aranmış ve bir ekip gönderilerek gerekli çalışmaların yapılması istenmiştir. Atıkların bulunduğu yerde gerekli incelemeler benim nezaretimde yapılmıştır. Atıkların çevreye zararlı olup olmadığı hususunda laboratuvar çalışması için numuneler alınmıştır. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nca gerekli tahkikatlar yapılmakta olup sonucundan ayrıca bilgi kamuoyuyla paylaşılacaktır."

FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328