Çerkeslerden anma yürüyüşü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ( – KAYSERİ’de yaşayan Çerkesler, 21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü ve Soykırımının 153’üncü yılını sessiz yürüyüş yaparak andı.

Kayseri Kafkas Derneği tarafından Mustafa Kemalpaşa Bulvarında düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 3 bin Çerkes katıldı. Yürüyüş öncesi açıklama yapan Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Mutlu Akkaya, “21 Mayıs 1864 dünyanın bugüne kadar görmüş olduğu en büyük soykırım ve sürgünün sembol tarihidir. Dolayısıyla bugün burada 153’üncü yılını kutluyoruz. Çerkesler herhangi bir ciddi dış yardım almaksızın işgalci güçlere karşı inatla direndi. Çarlık orduları sistemli olarak Çerkes köylerini yaktı. Çerkes kabileleri ve köyleri birbiri ardına yerlerinden koparıldı veya kitlesel olarak yok edildi. Rusya’nın hükümdarlığını kabul etmeyenler Osmanlı topraklarına sürgün edilmek için deniz kıyınsa gönderildi. Çerkeslerin önemli bir kısmı dağlara ve ormanlara doğru çekildi, fakat binlerce insan soğuk, hastalık ve açlıktan hayatını kaybetti” diye konuştu.

İsteklerini sıralayan Akkaya, “Bu insanlık dışı soykırım ve sürgünü yaşamış olan biz Çerkesler diyoruz ki; Rusya Federasyonu sistemli bir şekilde yapılan bu soykırım ve sürgünü resmen tanımalı ve tarihsel haksızlıkların telafisi yoluna gitmelidir. Anavatanlarından zorla koparılan Çerkeslerin çifte vatandaşlık ve geri dönüş haklarının önündeki engelleri kaldırarak gerekli yasal düzenlemeleri yapmalıdır. Çerkes soykırımı ve sürgünü politik kaygılar gözetmeksizin tüm dünya ülkeleri tarafından tanınmalıdır. Çerkes dili ve kültürü asimilasyona karşı korunmalıdır. Anadilimizde yayın yapan televizyon ve radyo devlet desteği ile biran önce hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından çerkesler sessiz yürüyüş yaparak, sürgün ve soykırım gününü andı.

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