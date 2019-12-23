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Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (9)

BARO BAŞKANI POYRAZ: BU DAVANIN YAKIN TAKİPÇİSİYİZ Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz, katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davada 'akli dengem yerinde değil' savunması yaptığı ve mahkemece 20 Ocak 2020'ye ertelenen duruşmanın...

GENEL 23.12.2019, 14:58
Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (9)

BARO BAŞKANI POYRAZ: BU DAVANIN YAKIN TAKİPÇİSİYİZ
Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz, katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davada 'akli dengem yerinde değil' savunması yaptığı ve mahkemece 20 Ocak 2020'ye ertelenen duruşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Ordu Adliyesi önünde çeşitli illerden gelen baro başkanları ile birlikte açıklamalarda bulunan Poyraz, “Sanık savunmasında, akıl rahatsızlığı olduğunu, bu suçları elinde olmadan işlediğini tedavi görmek istediğini söyledi. Bu konuda kendisinin bir talebi oldu. Biz bu meseleyi sadece Ordumuzun bir meselesi olarak görmüyoruz. Çok sayıda baro başkanlarımız da aramızdalar. Yaklaşık 30’a yakın baromuz tüzel kişilik olarak bu duruşmada temsil edildiler. Müvekkillerimiz mağdur aile sanığın cezalandırılmasını talep etti. Bildiğiniz gibi iddianamede sanığın 'canavarca hisle kasten öldürme' eylemine uyan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması ve cezasından da indirim uygulanmaması talep edildi. Biz de, sanık ailesinin hem şahsi avukatı vekili sıfatıyla hem de baroların tüzel kişiliklerini temsilen davaya katılma talebinde bulunduk. Mahkeme ailenin ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın katılma talebini kabul etti. Ama baro tüzel kişiliklerimizin katılma talebini maalesef reddetti. Mahkeme her ne kadar bu konuda taleplerimiz reddetmiş olsa dahi biz bu konuda mahkemenin kararından dönülmesi için bu konuda talepte bulunacağız. Şahsım hem ailenin vekili hem tüzel kişiliği temsilen Baro Başkanı sıfatıyla biz duruşmanın her ne kadar katılma talebimiz ret olsa da sürece tüm duruşmalarda yakinen takip edeceğiz. Bu davanın yakın takipçisiyiz" dedi.
'PROFESYONEL BİR SANIK'
Mahkemenin sanığın Türk Ceza Kanunu’nun 32’nci maddesinde belirtilen şeklinde cezai ehliyetinin olup olmadığı noktasında Van Adli Tıp Kurumu’na sevki ile rapor aldırılmasına karar verdiğini belirten Poyraz, “Bu süreç içerisinde umut ediyorum ki rapor alınır ve dosyaya sunulur. Raporun iki şekilde gelme ihtimali var. Biz sanığın özellikle duruşmada gayet tutarlı aklı başında savunması her ne kadar inkara yönelik bir savunma da olsa, bu savunmanın da bir tutarlılık göstermesi karşısında akıl sağlığının yerinde olduğunu hatta bunu tırnak içerisinde söylüyorum normal, makul, mantıklı insanın üst seviyesinde zekaya sahip olduğunu düşünüyor ve değerlendiriyoruz. Biz cezai ehliyetinin geleceğine ilişkin kanaate sahibiz bu konuda. Ama cezai ehliyetinin olmadığına ilişkin bir rapor gelirse buna ilişkin takibimizi ve itiraz sürecimizi de yürüteceğiz. Sanık profesyonel bir sanık. Suç geçmişi oldukça kabarık olan ve uzunca yıllar cezaevinde yatmış olan bir sanık. Cezaevinde her türlü suçtan mahkum olanlar yatıyorlar. Onlar da orada bir şekilde iletişim halindeler. Muhtemelen bir savunma mekanizması olarak geliştirdi. Sanığın suçu işlediği sabit zaten kendisi de kabul ediyor. Nasıl bu cezadan kurtulabilirim diye muhtemelen değerlendirmiştir ve akla en yakın yöntem olarak bunu ileri sürdü. Bu taktiksel bir savunma bizce” diye konuştu.
'ADALET İÇİN BURADAYIZ'
Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de duruşma sonunda adliye önünde toplandı. Kalabalık kadın grubu adına konuşan Ayşen Ece Kavas, “5 yılda bin 890 kadın öldürüldü. Artık kadın cinayetleri binlerle ifade edilirken biz atılmayan adımlar, yapılmayan görevler görmek istemiyoruz. Biz adalet için buradayız. Keşke bu salonları doldurmasaydık da cezaevi firarisi olan bu adam daha önce yakalansaydı ve Ceren yanımızda olsaydı" diye konuştu.
TAŞÇIER'DEN KADIN CİNAYETLERİNE TEPKİ
Duruşmaya katılan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, kadın cinayetlerinin arttığını kaydederek, "Her geçen gün artan ve sayılarını artık sayamadığımız kadın cinayetleri ile karşı karşıyayız. Bütün mahkemelerde gördüğümüz sanıkların sözleşmiş gibi aynı ifadeleri kullanmış olmasıydı. Bu davada da sanık bu davadan ne kadar az ceza alabilirimin yollarını kendince aramıştı ve akıl sağlığının yerinde olmadığını ifade etti. Ceren Özdemir cinayeti sadece bir kadın cinayetinin olması ötesinde aslında kadınlarının sosyal hayatta var olması için yapılmış bir darbedir aynı zamanda. Çünkü Ceren Özdemir hiç tanımadığı bir erkek tarafından öldürüldü” dedi.

 

 

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