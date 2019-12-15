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Ceren'in katilinin yargılaması, 23 Aralık'ta başlayacak

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, () - ORDU'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir’i öldürdükten sonra tutuklanan ve jet hızıyla iddianamesi hazırlanan Özgür Arduç'un yargılaması, 23 Aralık'ta...

GENEL 15.12.2019, 13:55
Ceren'in katilinin yargılaması, 23 Aralık'ta başlayacak

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, () - ORDU'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir’i öldürdükten sonra tutuklanan ve jet hızıyla iddianamesi hazırlanan Özgür Arduç'un yargılaması, 23 Aralık'ta başlayacak. 'nın edindiği bilgilere göre, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Van'daki yüksek güvenlikli cezaevindeki özel hücrede tutulan katil Özgür Arduç'un 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan yargılanacağı davanın ilk duruşmasını 23 Aralıkta yapacak.
Arduç hakkında, Ceren Özdemir'i öldürmek ve iki polis memuruna yönelik öldürmeye teşebbüs suçlarından 2 ayrı iddianameyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edilen iddianameler, cuma günü mahkemeye sunulmuş ve kabul edilmişti.
Ceren Özdemir’i öldürdükten sonra tutuklanan ve jet hızıyla iddianamesi hazırlanan Özgür Arduç'un yargılaması ise 23 Aralık'ta başlayacak. 'nın edindiği bilgilere göre Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, katil Özgür Arduç'un 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan yargılanacağı davanın ilk duruşması saat 10.00'da görülmeye başlanacak.
Katil zanlısı Arduç güvenlik gerekçesiyle ve Ceren'in ailesiyle karşılaştırılmamak için duruşmaya getirilmeyecek, SEGBİS ile tutuklu bulunduğu Van'daki tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinden duruşmaya görüntülü olarak bağlanacak.
SUÇLU KİŞİLİK, PİŞMAN DEĞİL, ÖLDÜRMEKTEN MEMNUN
Katil zanlısı Arduç hakkındaki 13 sayfalık iddianamede, Arduç'un "suçlu kişiliği, suçu işleyiş amacı, maktulün daha önce hiç tanımadığı, rasgele seçtiği bir kişi olması, savunmasında pişman olmadığını ve Ceren Özdemir'in ölmesinden memnun olduğunu söylemesi, yakalanması sonrası kendisini linçten kurtaran polis memurlarına karşı da öldürme amacıyla bıçakla saldırıda bulunduğu vurgulandı. İddianamelerde Arduç'un kan donduran ifadeleri de ayrıntılarıyla yer aldı. Katil zanlısının ifadeleri şöyleydi:
Arduç "Emniyet'te verdiğim ifadeler doğrudur. Ben Ceren Özdemir’in ölüp ölmediğini merak ediyorum. Hastanede yattığı söyleniyor, böyle bir durumda nasıl ölebilir. Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır. Ben Ceren Özdemir’i olay gecesi rastlantı sonucu gördüm. Kendisine baktığımda belki güzel olmasından ve benim ona sahip olabilecek maddi durumum, sosyal konumum olmamasından kaynaklı, belki güzel giyinmesinden benden daha güzel şartlarda yaşamasından kaynaklı, belki de göz göze geldiğimizde bana bakışından huylanarak kendisini öldürmeye karar verdim. Kendisini takip ettiğim sırada çantasını da öldürdükten sonra alabileceğimi düşündüm."
'ÖLDÜRÜYORUM, MUTLU OLUYORUM'
Ceren Özdemir'i öldürmeden önce takip edip öldüremediği başka bir kadını öldürmeyi düşünürken yakalandığını da anlatan Özgür Arduç, "Yakalanmasaydım onu da öldürecektim. Ceren Özdemir'in ölmesi nedeniyle pişman değilim, üzülemiyorum, elimde olmadan öldürüyorum ve mutlu oluyorum. Ben İstanbul'dayken sevdiğim kedilerin başını taşla eziyordum, hatta bir tanesinin kalbini çıkarmıştım" ifadelerini kullandı.
ÖNCE SİLAH VE ETER ARAMIŞ
Katil zanlısının, firarın birinci gününde cezaevinde yatan bir arkadaşının eşinden silah almak için Ulubey ilçesine gittiği, ancak kadının tepki göstermesi üzerine şehir merkezine geldiği, Ceren'i öldürdüğü 3 Aralık günü ise saat 16.00 sıralarında bir veteriner kliniğine gidip, 'hayvanlarını bayıltacağı' yalanıyla eter almaya çalıştığı da ortaya çıktı.
KEDİLERİ ÖLDÜRMÜŞ
Katil zanlısı ifadesinde, İstanbul'da yaşadığı tarihlerde sevdiği kedileri bıçaklayarak öldürdüğünü hatta bir kedinin kalbini çıkardığını da söyledi.
DNA İNCELEMESİ ŞİŞE KAPAĞINDAN YAPILDI
Cinayetin ardından çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisin, katil zanlısı Özgür Arduç'un henüz kimlik bilgileri belirlenmeden, bir şişe kapağını yere attığını belirlediği, güvenlik kamera görüntülerinden kapağı bularak DNA profil testi yaptığı da ortaya çıktı.
SAVCILIK FİRAR BİLDİRİMİ YAPMIŞ
Katil zanlısı Özgür Arduç'un, Ordu Açık Cezaevi'nden 1 Aralık'ta gece 00.15'te yapılan sayımda kaldığı odada bulunmadığının anlaşılması üzerine aynı gün gerekli firar bildirimlerinin yapıldığı, savcılık tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da iddianamede yer aldı.

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