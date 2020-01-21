banner314

banner325

Son Dakika

Ceren'in hayalleri, kaleme aldığı notlarda kaldı

GENEL 21.01.2020, 16:18
2
Ceren'in hayalleri, kaleme aldığı notlarda kaldı
ORDU’da, evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda ölen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3’üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir’in (20), hedefleri ve yıllık planlarını kaleme aldığı günlük notlar ortaya çıktı. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan genç kızın, piyona öğrenmek, yurt dışına gitmek ve oyuncu olmak gibi hayallerinin yer aldığı notlar, görenleri duygulandırdı. Katil zanlısının ağırlaştırılmış müebbet hapse çaptırılmasının ardından, Özdemir'in yakınları ve arkadaşları, hayalleri yarım kalan Ceren'in kabrini ziyaret edip, buket bıraktı.
Olay, 3 Aralık 2019'da Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Bale kursundan çıkıp evinin önüne gelen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Abla Gizem ve annesi Gülfer Özdemir'in sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine ağır yaralanan Ceren, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ceren Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipler, kentteki mobese ve iş yeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda Ceren Özdemir'in kurstan çıktıktan sonra yürüyerek evine giderken, bir şahıs tarafından takip ettiği belirlendi.  Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan kimlik tespitinde katil zanlısının 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık 2019 tarihinde açık cezaevinden firar eden Özgür Arduç olduğu tespit edildi. Cinayetten 1 gün sonra, 4 Aralık günü, vatandaşlar tarafından tanınan katil zanlısı, kendisini yakalayan polis memurları Z.K. ve H.D.'yi de bıçaklayarak yaraladı. Polisteki sorgusunda Ceren Özdemir'i öldürdüğünü itiraf eden Arduç, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Katil zanlısı Arduç, güvenlik gerekçesiyle Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETE ÇAPTIRILDI
Cinayet zanlısı Özgür Arduç hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından jet hızıyla 2 iddianame hazırladı. Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili iddianamede, zanlı hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün gerçekleştirilen karar duruşmasında Özgür Arduç, mahkeme heyetince, ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
MEZARA BUKET BIRAKTILAR
Genç kızın yakınları ve bazı arkadaşları da, jet hızıyla tamamlanan duruşmadan çıkan kararın ardından, Ceren'in Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi’ndeki mezarını ziyaret etti. Brandayla çevrelenen mezarı ziyaret edenlerin, genç kızın kabrine bıraktıkları bir buket papatya ise dikkat çekti.
HAYALLERİNİ VE PLANLARINI NOT ALMIŞ
Öte yandan ölümüyle Türkiye'yi hüzne boğan balerin Ceren Özdemir’in kendisine ait bir defteri bulunduğu, bu deftere yıllık planlarını, hedeflerini ve hayallerini yazdığı da ortaya çıktı. Defterdeki yazılı sayfaların fotoğrafları, paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Ceren Özdemir'in defterindeki hedefler kısmına; piyanoyu ve İngilizceyi çok iyi öğretmek istediğini ERASMUS ile yurt dışına çıkmak istediğini, yüksek lisans yapmak ve oyuncu olmak istediğini belirtip tek başına yaşamayı öğrenmek istediğini yazdı. Ceren Özdemir, yıllık planlar kısmına ise ‘Kitap okumayı alışkanlık haline getir, yazın çalış, yemek yapmayı öğren, fotoğraf albümü yap, müzik çeşitlerini bil, siyaset hakkında bilgi sahibi ol’ gibi 14 maddeyi de kaleme aldı.  

Yorumlar (0)
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Ocak 2020
İmsak 06:47
Güneş 08:16
Öğle 13:21
İkindi 15:52
Akşam 18:15
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 24 51
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 24 40
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 24 33
8. Tottenham 23 31
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Newcastle 24 30
14. Burnley 23 27
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 22 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3