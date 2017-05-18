Cephanelik kadar silahın bulunduğu Sedat Şahin'in villasına yapılan operasyon polis kamerasında

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Beykoz Öğümce Mahallesi'nde bulunan bir villada Sedat Şahin ile H.K. ve T.Ç.'yi dün yakalayarak gözaltına almıştı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan basın açıklamasında villada yapılan aramalarda 2 lav silahı, 4 el bombası, 10 kaleşnikof tüfek, 2 makinalı tüfek, 12 tabanca, yaklaşık 3 bin 900 mermi, bomba yapılında kullanılan malzemeler, susturucu, gece görüş dürbünü, sis ve ışık bombası, 3 sahte nüfus cüzdanı, 3 yabancı kişi adına düzenlenmiş sahte pasaport ve örgüt faaliyetlerini içeren çok sayıda belge ele geçirildiği belirtildi.







Şahin ve diğer şüpheliler hakkında, 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak', 'Örgüte üye olmak', 'Tasarlayarak ve kan güderek kasten adam öldürmeye azmettirme', 'Kasten yaralamaya azmettirme', 'Nitelikli yağma' ve 'Vahim silahlar ve ruhsatsız silah' suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi. Sedat Şahin ile H.K. ve T.Ç.'nin işlemleri Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.





SEDAT ŞAHİN'İN YAKALANMASI POLİS KAMERASINDA



Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sedat Şahin'in yakalanmasına yönelik yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis helikopterinin bölgede çekim yapmasıyla başlayan görüntülerde, Özel Harekat ekiplerinin villaya girmesi kaydedildi. Eve giren ekipler villanın üst katında girdikleri zaman Sedat Şahin'le karşılaşması görülüyor. Evde yapılan aramalarda tabancalar, mermiler ve tüfeklerin bulunması kaydedildi

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