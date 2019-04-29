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Cep telefonu ile konuşmak için minare, ağaç ve çatılara çıkıyorlar

KASTAMONU merkeze bağlı Alpagut köyü sakinleri, köyde GSM hattı çekmediği için cami minaresi ile evlerin çatılarına veya ağaçlara çıkarak cep telefonuyla konuşabiliyor. Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Alpagut köyünde,...

Cep telefonu ile konuşmak için minare, ağaç ve çatılara çıkıyorlar
KASTAMONU merkeze bağlı Alpagut köyü sakinleri, köyde GSM hattı çekmediği için cami minaresi ile evlerin çatılarına veya ağaçlara çıkarak cep telefonuyla konuşabiliyor.
Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Alpagut köyünde, GSM hatlarının çekmemesi, köy halkını sıkıntıya soktu. Vatandaşlar, yakınları ve arkadaşlarıyla iletişim kurabilmek için ya köy meydanında bulunan caminin minaresine ya da tepe noktalardaki ağaçlara ve evlerin çatılarına çıkıyor. Teknolojinin gelişmesine rağmen zor şartlarda telefon ile konuşabilen köylüler, bu durumun düzeltilmesini istedi.
Köy Muhtarı Yunus Zalimoğlu, 2019 yılında olmalarına rağmen köyde cep telefonu ile konuşamadıklarını belirterek, "Bu konuda köyde yaşayan insanlar ve ben köy muhtarı olarak çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden bu konuda destek bekliyorum. 450 aboneden imza toplayarak yaklaşık 1,5 yıl önce müracaatta bulunduk. Ama sorunumuz hala çözülmedi" diye konuştu.
Köy sakinlerinden İsmail Davarcı da köyde baz istasyonu olmaması nedeniyle GSM operatörlerinin sinyal seviyelerinin çok düşük olduğunu söyledi. Davarcı, "Rahatsızlık geçirdim ve iletişim kuramadığım için traktörle gitmek zorunda kaldım. Ne ambulans çağırabiliyoruz, ne de bir yetkiliye ulaşabiliyoruz" dedi.

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