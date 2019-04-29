Cep telefonu ile konuşmak için 1 kilometre yürüyüp, su deposuna çıkıyorlar

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde baz istesyonu bulunmayan mahallenin sakinleri yakınları ile cep telefonuyla konuşabilmek için 1 kilometre uzaklıktaki su deposunun üzerine çıkıyor.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Mahallesi sakinleri, mahallede baz istasyonu bulunmadığı için yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki su deposuna gidiyorlar. Mahallede telefonların sinyal bulduğu tek yer olan su deposunun üzerine çıkan mahalleli burada toplanarak yakınları ile telefon aracılığı ile görüşme fırsatı buluyor. Onlarca kişinin aynı anda sinyal araması ve telefon görüşmesi yapması ilginç görüntüler oluşturuyor.

Mahalle Muhtarı Ali Cinkara, cep telefonuyla konuşmak isteyenlerin su deposuna geldiğini söyledi. Daha önce mahalleye yakın bir noktada baz istasyonu olduğunu onun da kaldırılmasının ardından 2 yıldır şebeke sorunu yaşandığı ifade eden Cinkara, "Mahallemizde yaklaşık 400 kişi yaşıyor, yaz aylarında bu sayı katlanıyor, 2 yıldır cep telefonları mahallemizde çekmiyor. Konuşmak için tek noktada kısıtlı olarak çeken su deposuna gelmek zorunda kalıyoruz. Acil bir durum olsa ne yapacağız. Gece ise buraya gelmek mümkün değil, kadınların buraya gelmesi neredeyse imkansız. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

İNTERNET İÇİN ŞEHİR MERKEZİNE GİDİYORLAR

Mahallenin gençleri ise cep telefonu şebekelerinin çekmemesinin kendileri için iki kat sorun olduğunu söyledi. Su deposunda sadece cep telefonunun çektiğini ve internetin olmadığını belirten mahallenin gençlerinden Murat Cinkara, “Bazen internet kullanmak zorunda kalıyoruz onun için de ilçe merkezine gitmek durumundayız. Telefonlar zaten mahallemizde hiç çekmiyor, birisi ile konuşacağımız zaman su deposuna çıkmak zorunda kalıyoruz, arayanlara ise ancak buraya çıktığımızda ulaşabiliyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.



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