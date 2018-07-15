Cemil ÖZDEMİR/İstanbul, ()- KADIKÖY'de kafelere müşteri gibi girip ve masaların üzerinde unutulmuş cep telefonlarını alıp kaçan bir şüpheli güvenlik kameraları tarafıdan saniye saniye görüntülendi. Bu tür şikayetlerin artması üzerine polis harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelinin Ayhan B. olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, Ayhan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kadıköy'de görülen Ayhan B. polisler tarafından takip edilmeye başlandı. Yine aynı yöntemle girdiği bir kafede telefon çalmak isteyen Ayhan B. polis tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Ayhan B. İskele Polis Merkezi'ne götürüldü.
Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
Cemil ÖZDEMİR/İstanbul, ()- KADIKÖY'de kafelere müşteri gibi girip ve masaların üzerinde unutulmuş cep telefonlarını alıp kaçan bir şüpheli güvenlik kameraları tarafıdan saniye saniye görüntülendi. Bu tür şikayetlerin artması üzerine...
15 Temmuz 2018 Pazar 11:56
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