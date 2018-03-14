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Cenazeler İstanbul'a getiriliyor 

Murat ÇAKIR - İstanbul () - İRAN'da düşen özel uçakta hayatını kaybedenlerin cenazeleri Türkiye'ye getiriliyor.  İran'dan saat 07.00'da kalkan askeri nakliye uçağının Diyarbakır'a indiği burada yakıt ikmali yaptığı ve tekrar havalandığı...

Cenazeler İstanbul'a getiriliyor 

Murat ÇAKIR - İstanbul () - İRAN'da düşen özel uçakta hayatını kaybedenlerin cenazeleri Türkiye'ye getiriliyor. 
İran'dan saat 07.00'da kalkan askeri nakliye uçağının Diyarbakır'a indiği burada yakıt ikmali yaptığı ve tekrar havalandığı bildirildi. Cenazaleri taşıyan uçağın saat öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'na ineceği öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine giden ailelerin de sabah İran'dan gelen Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a döndüğü kaydedildi. 
 

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