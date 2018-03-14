Cenazeler ailelere teslim edildi. Cenaze araçları Atatürk Havalimanı'dan ayrılıyor

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, () İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Atatürk Havalimanı'na getirildi. Yakınları tarafından alınan cenazeler, cenaze araçlarıyla havalimanından çıkarılıyor.
(FOTOĞRAF)
Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, () İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Atatürk Havalimanı'na getirildi. Yakınları tarafından alınan cenazeler, cenaze araçlarıyla havalimanından çıkarılıyor. (FOTOĞRAF)
14 Mart 2018 Çarşamba 12:44
Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, () İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Atatürk Havalimanı'na getirildi. Yakınları tarafından alınan cenazeler, cenaze araçlarıyla havalimanından çıkarılıyor.
(FOTOĞRAF)
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