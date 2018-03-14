Cenazeler Adli Tıp'ta

Murat SOLAK-Gülseli KENARLI- Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, () İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri, cenaze araçlarıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
(FOTOĞRAF)
Murat SOLAK-Gülseli KENARLI- Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, () İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri, cenaze araçlarıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. (FOTOĞRAF)
14 Mart 2018 Çarşamba 12:55
Murat SOLAK-Gülseli KENARLI- Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, () İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri, cenaze araçlarıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
(FOTOĞRAF)
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