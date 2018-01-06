Cenazeler, 600 yıldır aynı musalladan kalkıyor

TOKAT'ın Zile ilçesinde cenazeler, Uzun Çarşı içerisinde bulunan ve yaklaşık 600 yıl önce yapılan musalladan kaldırılıyor.

Zile'de Uzun Çarşı içerisinde bulunan ve yaklaşık 600 yıl önce yapılan musalla bölümü farklı hikâyesi ile dikkat çekiyor. İlçe genelinde 55 cami bulunmasına rağmen, hayatı kaybeden kişilerin cenaze namazı, 6 asırdan bu yana bu musallada kılınıyor. Geleneksel hale dönüşen uygulama ile cenaze namazlarına daha fazla kişinin katılması sağlanarak, dayanışma artırılıyor. 1950'li yıllara kadar bulunan musalla taşları yıpranma nedeni ile kaldırılıp yerine demirden yapılanları yerleştirildi. Ancak, cenaze namazları için kullanılan musalla alanı değişmedi.

'CAMİLERDE CENAZE NAMAZI KILINMIYOR'

İlçedeki bütün cenaze namazlarının musallada kılındığını belirten Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, şöyle dedi:

"En ücra mahallelerimizdeki cenaze bile buraya getirilir, halkın katılımıyla burada cenaze namazı kılınır. Çünkü ilçemizde yaşayan insanlar birbirleri ile akraba ve eş dost, herkes birbirini iyi tanır. Yüzyıllar öncesinin iletişimi şu anki gibi değilmiş. İnsanların birbirlerinden haberdar olmaları adına, mahalle camilerinden kılınıp götürülmesine insanlar karşı çıkmış ve tüm cenazeler buraya getirilmiş. Bu gelenek günümüze dek devam etmiş. Burada cenaze namazlarımız kılınır."

"ESNAF, TABUTUN TAŞINMASINA YARDIMCI OLUR"

Musallada kılınan cenaze namazına cami cemaatinin yanı sıra çarşı esnafının da katıldığını belirten Başkan Vidinel şöyle konuştu:

"Cenazelerimiz Uzun Çarşı'nın baş tarafından ellerde musallaya getirilir. Sevabından istifade etmek isteyen çarşı esnafı, tabutun ucundan tutarak taşınmasına yardımcı olur. Bir de bizim farklılığımız şu: Hoca efendi cemaate 'Nasıl bilirsiniz?' diye sormaz. 'Ne dersiniz?' diye sorar. Cemaat de 'Allah rahmet eylesin' der. Normalde 'İyi biliriz' denilir. Fakat cemaat içerisinde o vefat edeni tanımayanlar var. Bundan dolayı 'Ne dersiniz?' diye sorulur 'Allah rahmet eylesin' denilir. İlçemizde cemevlerinde de program yapılır. Ancak, programdan sonra cenazelerimiz buraya gelir. Burada cenaze namazı eda edilir. Ve ondan sonra mezarlığa defnedilir."

Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Mehmet Narin de ilçede hiçbir cenaze namazının camilerde kılınmadığını belirterek, "Musallanın merkezde olmasından dolayı vatandaşlar cenaze namazına katılmak için daha hızlı iletişim kuruyorlar. Camilerden çıkan vatandaşlarımız, esnaflarımız herkes burada cenaze namazına katılır" dedi.

Zile'de 45 yıllık çarşı esnafı Ahmet Korkmaz da tüm cenazelerin çarşıdaki musalladan kalktığını, esnafın da cenaze namazına katıldığını söyledi.



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