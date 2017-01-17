Cenazeden dörenken otobüste kalp krizinden öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı 76 yaşındaki Osman Natıroğlu, Bodrum'da çesi'nde arkadaşının cenazesine katıldıktan sonra dönüşte kalp krizi geçirerek öldü. Natıroğlu, Karabük'te toprağa verildi.

Bodrum’da geçen Pazar günü bir arkadaşının cenazesine katılan Osman Natıroğlu, Karabük’e dönmek için bindiği yolcu otobüsünün hareket etmesini beklerken kalp krizi geçirdi. Natıroğlu, kaldırıldığı hastanede doktorların müdühalesine rağmen yaşamını yitirdi. Natıroğlu'nun cenazesi, memleketi Karabük’ün Safranbolu İlçesi'ne getirildi. Dedeoğlu Camisi'nde öğlen kılınan cenaze namazına Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Rafet Vergili, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 1 çocuk babası Natıroğlu'nun cenazesi, cenaze namazı ardından Safranbolu Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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