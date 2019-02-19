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Cemre havaya düştü, Demre'de doğa canlandı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - BAHARI müjdelediğine inanılan cemrelerden ilki havaya düştü. Antalya'nın Demre ilçesinde de ağaçlar ve bitkiler çiçek açtı, ana sınıfı öğrencileri doğaya çıkıp çiçek topladı. Cemrenin havaya...

Cemre havaya düştü, Demre'de doğa canlandı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - BAHARI müjdelediğine inanılan cemrelerden ilki havaya düştü. Antalya'nın Demre ilçesinde de ağaçlar ve bitkiler çiçek açtı, ana sınıfı öğrencileri doğaya çıkıp çiçek topladı.
Cemrenin havaya düşmesinin ilk gününde Demre'de güneşli bir gün yaşandı. Badem ağaçları çiçek açarken, hava sıcaklığı öğle saatinde 19-20 dereceye yükseldi.
Havanın ısınmasına en çok sevinen çocuklar oldu. Anaokulunda eğitim öğretim gören minikler, öğretmenleriyle birlikte doğanın içinde çiçek tarlasında gezdi ve çiçek topladı.
Minik öğrencilerden Hatice Su Öztürk, "Güneş açtı. Çiçekler açtı. Ben ilkbaharı çok seviyorum" dedi. Öğrencilerden Afra Bozoğlu da "Havalar ısındı. İlkbahar geldi. Ben de ilkbaharı çok seviyorum" diye konuştu.

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