Cemal Kaşıkçı öldürülmesinin 1'nci yılında anılıyor (1)

Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK-Yılmaz OKUR/İSTANBUL, ()

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı için, 1. ölüm yıldönümünde öldürüldüğü Beşiktaş Levent'teki Suudi Arabistan Krallığı Başkonsolosluğu'nun önünde anma töreni düzenleniyor. Türk-Arap Medya Derneği ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Derneği'nin düzenlediği anma töreninin yapılacağı alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. Tören alanına gelen herkes tek tek aranırken, hassas burunlu köpeklerle de alanda arama yapıldı. Tören, Kaşıkçı'nın konsolosluğa giriş saati olan 13.14'te başladı.

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