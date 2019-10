Cem Yılmaz'ın yeni filminin galası düzenlendi

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL,() CEM Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, yapımcılığını NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat'ın üstlendiği Karakomik Filmler serisinin ilk filmleri 'Kaçamak' ve '2 Arada'nın galası Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlendi. 18 Ekim'de vizyona girecek olan komedi filminin galasına filmin oyuncuları, Cem Yılmaz, Can Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur gibi isimlerin yanı sıra Özge Özpirinçci, İdil-Mert Fırat, Revna Demirören, Harun Tekin, Bade İşçil, Mehmet-Can Aslantuğ, Rana-Erol Tabanca, Mahsun Kırmızıgül-Ece Binay, Ahu Yağtu gibi isimler de katıldı.







Oyuncular, film gösterimi öncesinde kırmızı halıda davetlileri selamladı. Türk sinemasında ilk kez gerçekleşen, bir şekilde birbirinden konu, karakter, mekan ve müzik olarak tamamen bağımsız iki filmin aynı seansta izleyici ile buluştuğu Karakomik Filmlerin ilkinde, 4 arkadaşın 'Kaçamak yapalım' derken kendilerini bir maceranın ortasında bulacağı Kaçamak ve feribotta garsonluk yapan Ayzek'in öyküsüyle 2 Arada filmleriyle beyaz perdeye taşınıyor.







SANAT DÜNYASI YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ



Galaya sanat dünyasından bir çok isim katıldı. Gecede film hakkında basın mensuplarına Bade İşçil, “Bir ilk. Heyecanlıyım. Bu yeni bir çalışma olacak herhalde. Ne olacağını merak ediyoruz" ifadelerini kullanırken şarkıcı Zeynep Bastık ise, “Çok heyecanlıyım. Bir an önce gidip izlemek istiyorum. Sabah 06.00'da kalkacağım ama buraya koşa koşa geldim. Yine harika bir şey izleyeceğimize eminim zaten. Şüphem yok, çok keyifli geçer umarım" şeklinde konuştu.







Galaya gelenler arasında ünlü yönetmen Mahsun Kırmızıgül ve eşi Ece Binay de yer aldı. Kırmızıgül kırmızı halıda basın mensuplarına yaptığı konuşmasında, “Bu yılın başında bu film vizyona girecekti. Ocak ayında. Şubat ayında Şahan'ın filmi, mart ayında bizim Mucize'miz girecekti. Ertelemek zorunda kaldık. Şimdi o film bugün vizyona giriyor. Sevgili Cem'e ve bütün ekibine başarılar diliyorum. İki filmin bir arada olması çok farklı bence. Umarım yolu açık olur. Onun için buradayız" dedi.







Özge Özpirinçci, “Değişik bir format. Tabiki de böyle yenilikçi şeyleri de bekleyeceğimiz bir insan Cem Yılmaz ve ekibi. Filmlerin kaba kurgu halini izledim ve çok eğlendim. Çok güldüm. Zaten ekipler hep şahane. Afişe baktığınızda çekiyor sizi. Heyecanlıyım" yorumuna yer verdi.







Ahu Yağtu, “Merakla beklediğim bir süreçti benim. Gerçekten heyecan içindeyim çünkü epeydir hikayelerini dinliyordum. Şimdi gerçekleşeceğini göreceğim inşallah" diye konuşurken, Başak Parlak da, “İki kat şanslıyız. Bu akşam iki film izleyeceğiz. Cem Yılmaz'ın komedi yapma şeklini ben seviyorum. O yüzden heyecanlıyım, çok keyifli olacak gibi görünüyor. Filmler kaç dakikalık bilmiyorum. Belki kısa kısadır ama tarz olarak keyifli olabilir böyle olması" dedi.







Mert Fırat, “İki ayrı perdede iki ayrı hikayenin de olması çok güzel. Bu seri devam edecek. Bu serinin ilk başlangıcı. Bu anlamda da güzel. Türün farklılığı anlamında da değerli bence. Sinemamız içinde ilk defa böyle bir deneme gerçekleşmiş olacak. Bakalım seyircideki etkisi ne yönde olacak. Bence olumlu olacak. Bazen seyirci süreden de şikayetçi olmaya başladı özellikle sinema salonlarında da bu böyle oluyor. 60 dakika da böyle iki ayrı film seyretmek başka bir imkan sunmuş olacak" dedi.







Ceza, “Onun yaptığı işleri her zaman heyecanla, severek ve beğenerek takip ediyoruz. Her zamanki gibi iyi bir şey olacağına inanıyorum" diye konuştu. Galaya oğluyla birlikte gelen Mehmet Aslantuğ ise, “Bu süreci, bu filmleri özellikle merak ediyoruz. Cem hep güzel şeyler yaptı, nitelikli şeyler yaptı. İyi ki var, iyi ki başka bir frekansta var. Çünkü komedi yapmak sanıldığı kadar kolay değil. Cem'in duygusal zekası özeldir. Sinemaya da, Yeşilçam dahil, müthiş önem atfeden bir yüreği var. Onun yaptıklarını keyifle izliyoruz" dedi.







390 kopya ile 1300 salonda tüm Türkiye'de gösterime girecek Karakomik Filmler'in görüntü yönetmenliğinde Ahmet Sesigürgil'in; müziklerde ise Jinglehouse imzası bulunuyor. 'Kaçamak' ve '2 Arada'nın ardından Karakomik Filmler'in ikinci serisi 'Deli' ve 'Emanet'in, Ocak 2020'de vizyona gireceği öğrenildi.