Cem Yılmaz Birgi'de

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), () - İZMİR'in Ödemiş İlçesi'ne gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz, Birgi Mahallesi'nde reklam filmi çekimlerine başladı.

Cem Yılmaz, tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Ödemiş'in mahallelerinden Birgi'de bir reklam filminin çekimlerine başladı. Birgi'de daha önce 'Yeşil Deniz' dizisinin çekimlerine ev sahipliği yapan Karaoğlu Camii Sokağı'nda kamera karşısına geçen Yılmaz, hayranlarının ilgi odağı oldu. Çekimlerin yapıldığı sokaktaki esnaflardan Yaşar Günaydın, "Cem Yılmaz gibi Türkiye'ye mal olmuş bir ünlüyü Birgi'de ağırlamaktan son derece mutluyuz. Birgi, son yıllarda film çekimlerinin yanında reklam çekimlerinin de yapıldığı özel bir yer konumuna geldi" dedi. Reklam çekimlerinin 2 gün süreceği açıklandı.

FOTOĞRAFLI