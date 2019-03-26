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Çekmeköy'de cadde ortasında pompalı tüfekle vuruldu

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-ÇEKMEKÖY'de, Nihat Çelik adlı kişi tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından cadde ortasında pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Olay, saat 21.00...

Çekmeköy'de cadde ortasında pompalı tüfekle vuruldu

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-ÇEKMEKÖY'de, Nihat Çelik adlı kişi tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından cadde ortasında pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Olay, saat 21.00 sıralarında Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nihat Çelik(48), cadde üzerinde yürürken yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi ile tartıştı. Nihat Çelik tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfek ile vuruldu. Nihat Çelik göğsünden yaralanırken saldırgan ise ara sokaklarda kaçarak izini kaybettirdi. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çelik, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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