Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde renkli görüntüler

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde dökmeden en hızlı nar yeme yarışması, en iyi çekirdeksiz nar yarışması ve en büyük muz yarışmalarında renkli görüntüler oluştu. Tropikal meyvelerden yapılan dondurma ise yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Gazipaşa'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nin ikinci gününde çeşitli yarışmalar yapıldı. Dökmeden en hızlı nar yeme yarışması, en iyi çekirdeksiz nar yarışması ve en büyük muz dalında yarışmalar yapıldı. Dökmeden en hızlı nar yeme yarışmasına katılan 9 kişi birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Nar tanesini düşürmeden yemek için yarışanlar arasında Nurhayat Görgülü, rakiplerinden önce bitirerek birinci oldu. Kamil Coşkun ikinci, Ali Kaya ise üçüncü oldu.

Alanya'dan geldiğini söyleyen Nurhayat Görgülü, birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ankaralıyım ama narı çok güzel yedim. İyi ki de yemişim, birinciliği kazandım. İlk defa yarışmaya katıldım çok heyecanlandım" dedi.

En hızlı nar dökmeden yeme yarışmasının ardından en iyi çekirdeksiz nar yarışması yapıldı. Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, yarışmaya katılan 15 narı keserek jürinin yiyeceği şekilde hazırladı. Komisyon tarafından numaralandırılan narlar, tadıldı. En iyi çekirdeksiz nar yarışmasında Ali Polat birinci, Mehmet Akay ikinci, Şevket Kaya üçüncü oldu.

Son olarak ise en büyük muz yarışması yapıldı. İki kişinin katıldığı yarışmada, muz dalları standın önüne asıldı. Birçok kişi de muz dallarının önünde fotoğraf çektirerek, sosyal medya hesabından paylaştı. Yarışmanın birincisi Aydın Taşdemir seçilirken, ikinciliği Yavuz Çetin elde etti.

TROPİKAL MEYVELERDEN DONDURMA

Tropikal meyvelerden ürettiği dondurmaları açtığı stantta festivale katılanlara ikram eden dondurma imalatçısı Mehmet Demirok, "Festivalin amacına uygun şekilde tropikal meyvelerden imalat ettiğimiz ejder meyvesi, harnup, böğürtlen gibi tropikal meyvelerin dondurmasını yaparak, standa koyduk. Yerli yabancı katılımcılar yoğun ilgi gösterdi" diye konuştu.

Festival, ödül töreniyle sona erdi. Törene Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kalaycı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri tarafından yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, yarışmalara katılan herkese 2 zeytin fidanı hediye etti.



