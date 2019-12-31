Çekilişe saatler kala umut kuyruğunda yoğunluk

Gülseli KENARLI-Güven USTA / İSTANBUL MİLLİ Piyango'nun yılbaşı çekilişine saatler kala bilet satışları devam ediyor. Eminönü'nde bulunan bayinin önünde son saatlerde yoğunluk oluştu.

Yılbaşı çekilişine saatler kala Eminönü'nde bulunan gişenin önünde yoğunluk oluştu. Şanslarını denemek isteyenler umut kuyruğuna girdi. Bilet alan bir kişi "Çeyrek bilet aldım 6 tane, burayı alacağım" dedi. 10 tane çeyrek bile alan bir kadın ise yatırım yapacağını belirtti. Bilet alan bir başka kişi ise, "Büyük ikramiye çıkarsa bir miktarını hayır kurumlarına, okuyan öğrencilerimize vereceğim" dedi.

Bahriye Dipçi isimli bir kadın ise, "Bir bilet aldım, bir tane daha alsam mı diye düşünüyorum. İkramiye çıkarsa fakire fukaraya dağıtırım çoğunu. Sadece çocuklarımı yettireyim" diye konuştu. Milli Piyango bileti almak için Mardin'den geldiğini belirten Cesur Ayaz, "Büyük ikramiyede gözümüz yok, bizim işimizi 15-20 bin lira görüyor. Ama büyük ikramiye çıktığında fabrikalar falan açarım" şeklinde konuştu.



