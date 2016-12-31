Çekilişe saatler kala Milli Piyango bayileri önünde umut kuyruğu





Gülseli KENARLI - Hakime TORUN - Ümit TÜRK / İSTANBUL () - MİLLİ Piyango yılbaşı çekilişine saatler kalan Eminönün'deki piyango bayisinin önünde bilet kuyruğuna girenlerin sayısı azalmadı.

Soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, bilet almak için uzayan kuyrukta bekledi. Bilet alanların bazıları ikramiyeyi yetim çocuklara yardım etmek için kullanacağını belirtirken, bazıları hayallerinde ev, bazıları ise dünya turu olduğunu belirtti. Bilet bayisinin önünde satış yapan seyyar bayiler ise vatandaşların yağmurda beklemek yerine kendisini tercih ettiğini belirtti. Uzayan kuyrukta bekleyen vatandaşlardan bazıları 40 dakika beklediklerini bazıları ise sıranın çabuk geldiğini ifade etti.



Bilet bayisinin önünde kuyruğa girenlerin sırayı bozmamaları için de zaman zaman çağrılar yapıldı.





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