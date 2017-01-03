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Çekiciden ayrılan dorse otomobile çarptı: 2 yaralı

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Savaştepe İlçesi'nde, bir TIR'ın çekiciden ayrılan dorsesinin çarptığı karşıdan gelen otomobildeki iki kardeş yaralandı. Kaza, Balıkesir-Savaştepe karayolunun Karacalar Mevkisi'nde,...

Çekiciden ayrılan dorse otomobile çarptı: 2 yaralı

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Savaştepe İlçesi'nde, bir TIR'ın çekiciden ayrılan dorsesinin çarptığı karşıdan gelen otomobildeki iki kardeş yaralandı.
Kaza, Balıkesir-Savaştepe karayolunun Karacalar Mevkisi'nde, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Balıkesir'den Savaştepe yönüne giden 42 yaşındaki Selçuk Başbulak'ın kullandığı 58 TR 509 plakalı TIR'ın dorsesi, seyir halindeyken çekicisinden ayrıldı. Çekiciden bağımsız olarak yalpalayarak bir süre giden dorse, karşıdan gelen 48 yaşındaki Fazlı Çiftçi yönetimindeki 10 L 3675 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışıp yaralanan sürücü Fazlı Çiftçi ile yanındaki ağabeyi 62 yaşındaki Adem Çiftçi, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı. Yaralı iki kardeş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan iki kardeşin durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Jandarma, TIR şoförü Başbulak'ın ifadesine başvurdu, kazayla ilgili soruşturma başlatttı.

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