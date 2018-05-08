ÇED olumlu kararı iptal edilince, sevinçten denize kağıt gemi bıraktılar

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR'in Seferihisar ilçesi Ürkmez Mahallesi'ndeki halk plajına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü'nce yapılması planlanan yat limanı için verilen 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu' kararı, mahkemeden döndü. İzmir 1. İdare Mahkemesi'nce ÇED raporundaki değerlendirmelerin yetersiz olduğuna hükmedilerek, ÇED olumlu kararı iptal edildi. Kararı duyanlar, sevinçlerini çığlık atarak gösterirken, Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer de mahalle sakinleriyle kağıttan yaptıkları gemileri denize bıraktı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü'nce Seferihisar ilçesi Ürkmez Mahallesi'nde bulunan halk plajında, 764 tekne bağlamalı yat limanı yapılması için proje hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca da proje için 'ÇED olumlu kararı' verildi. Seferihisar Belediyesi ile toplam 61 kişi, kararın iptali için İzmir 1. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. 3 yıl süren davada, mahkeme heyeti kararını verdi. Heyet, projenin, Lebedos Antik Kenti arkeolojik sit alanına komşu olduğuna dikkat çekti. Kararda; verilen ÇED raporunun, projenin, Lebedos Antik Kenti 1'inci ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanı sınırına komşu olmasına karşın kentin konumu, kuruluş amacı, topoğrafyası ve kent üzerinde tespit edilen kalıntılar, kentin olası yayılım alanının çevresi ile birlikte projeden nasıl etkileneceği konusunda kümülatif değerlendirme içermediği kanaatine varıldığı görüşüne yer verildi. Yine kararda, proje sahasında dağılım gösteren bentik omurgasız türlerin tespiti için yapılan örnekleme ve değerlendirmenin yetersiz olduğu kanaatine yer veren mahkeme heyeti, koruma altında olan deniz çiçekli bitkisi türü olan deniz eriştesinden (posidonia oceanica) oluşan çayırların, proje sahasındaki dağılım sınırlarının hatalı verildiğine hükmetti. Kararda, ayrıca Azmak kanalı tahliye kapasitesinin azalması ile mansapta olası su baskınlarının meydana gelebileceğine değinildi.

SEVİNÇTEN ÇIĞLIK ATTILAR

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ile davacıların avukatı Şehrazat Mercan, mahkemenin kararını proje için seçilen Ürkmez plajında, halka birlikte açıkladı. Kararı duyanlar, sevinçten çığlık atarken, bazı kişiler de ayağa kalkıp, oynamaya başladı. Başkan Soyer, mahkemeden çıkan kararın herkesi çok motive ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çok emek verdiğiniz ve çevrenizde herkesin 'Olmaz o iş' dediği bir şey sonunda oldu. Bu güzelim sahilin böyle bir tahribatla mahvolmasını istemiyorduk. Çünkü mahvolacağını çok iyi biliyorduk. O nedenle çok mutluyuz. Nihayet bu sahil kurtuldu. Bu akvaryum deniz yine gelecek kuşaklara nakledilecek. Bunun sadece Seferihisar Ürkmez için değil, Türkiye'de doğa katliamı ile baş başa olan her yer için iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. İnsanlara umut verdiğini düşünüyorum, vermesi gerektiğine inanıyorum. Doğayı korumak için verilen mücadele kazanılıyor. Bu mümkün, bunu göstermiş olduk. Bir fırsatını bulup, projeyi yeniden buraya kondurmak isteyenler olacak; ama biz her zaman taş gibi dimdik duracağız."

'PROJENİN ÇEKİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Avukat Şehrazat Mercan ise plajda geniş alanı kapsayan projenin durdurulması kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Mercan, "Bu proje, 1994 yılından beri yatırım planında olan yat limanıydı. Kapasitesini de sürekli büyüttüler. Tekne bağlamalı olacak, deniz doldurulacaktı. Halk karşı. Halkın katılım toplantılarında vatandaşlar bunu istemediğini defalarca anlattı. Ankara'ya kadar gittiler ama proje durdurulmadı. Biz de mecbur kaldık ve dava açtık. Mahkeme kararının uygulanmasını, buradan bu projenin çekilmesini istiyoruz. Ben çok mutluyum. Ülkede çevreye yönelik o kadar çok yanlış yatırımla talan var ki. Burayı kurtardık, ülkeyi de kurtaracağız" dedi.

İlçe sakinlerinden Zafer Akgün de projenin iptal edilmesi için 3 yıldır uğraştıklarını belirterek, "Bu doğayı yok etmemeleri için elimizden geleni yaptık" diye konuştu.

Davacılardan Ahmet Uça ise "Bu tabiat güzelliğinin bozulmasını istemedik. Bu yalnızca İzmir'in değil, Türkiye'nin meselesi. Buraya yat limanı yapılmaması için çok mücadele verdik. Ankara'ya gittik, 5 bin 500 imza topladık. Mücadele ettik ve sonunda da başardık" dedi.

İlçe sakinlerinden Öznur Ergeneman da "Burası halka açık bir plaj. Herkes faydalanıyor ve denizde yaşayan canlılar var. Bunların ölmesini istemiyoruz" diye konuştu.

İrem Sevim Fidan ise alanın marina yapılmaya çok da uygun olmadığını, böyle güzel bir yerin yat limanı ile heba edilmesinin yanlış olduğunu savundu.

DENİZE KAĞITTAN GEMİ BIRAKTILAR

Mahkeme kararının yazılı olduğu kağıtları alan mahalle sakinleri, bu kağıtlardan gemi yaparak, denize bıraktı. Mahallelinin heyecanına, Belediye Başkanı Tunç Soyer ile avukat Şehrazat Mercan da ortak oldu. Mahalle sakinleri, proje için seçilen halk plajında fotoğraf çektirdikten sonra dağıldı.



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